Weinlese in Franken beginnt offiziell

Weintrauben hängen in einem Weinberg am Rebstock. © Uwe Anspach/dpa/Symbolbild

Der Weinkonsum in Deutschland geht leicht zurück, doch in Unterfranken ist Wein allgegenwärtig. In den kommenden Wochen wird sich zeigen, wie der neue Jahrgang wird.

Rödelsee - Die fränkischen Winzerinnen und Winzer starten am Donnerstag (10.00 Uhr) offiziell mit der Weinernte. Im unterfränkischen Rödelsee (Landkreis Kitzingen) wollen Weinbau-Vertreter zusammen mit Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) über die beginnende Lese informieren. Einige Winzer haben bereits Ende August mit der Ernte begonnen, vor allem für den Federweißen.

Als Ort für die offizielle Eröffnung wurde ein sogenannter Terroir f ausgewählt. Terroir f werden im fränkischen Weinland touristische Punkte genannt, die in oder über den Weinbergen liegen und sich mit einem Weinthema beschäftigen. Am Punkt in Rödelsee können Besucher etwas über die Rebsorte Silvaner erfahren. dpa