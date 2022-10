Unbekannter vergiftet zwei Bio-Rinder in Bayern – Beide Kühe erwarteten ein Kalb

Von: Tanja Kipke

Von Unbekanntem vergiftet: Zwei trächtige Kühe in Weisbach sind tot. (Symbolbild) © Ingo Wagner/dpa

Sie waren beide trächtig und gesund: In Weisbach in Bayern vergiftete ein Unbekannter auf einer Weide zwei Bio-Rinder. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Weisbach – Es geschah am vergangenen Wochenende im Landkreis Rhön-Grabfeld. Zwei Kühe verendeten im Zeitraum vom Samstag (22. Oktober) und Sonntag (23. Oktober) auf einer Weide in Weisbach, wie die Polizei mitteilt. Bei den Tieren habe es sich um zwei Bio-Rinder gehandelt, die beide trächtig waren, also ein Kalb erwarteten.

Kühe durch Gift getötet: Tierarzt ging erst von „falschem Essen“ aus

Bei der ersten Kuh sei der Tierarzt noch davon ausgegangen, dass das Tier möglicherweise etwas Falsches gefressen hatte. Bei der zweiten Kuh entdeckte er allerdings eindeutige Anzeichen einer Vergiftung. Daher geht die Polizei davon aus, dass die Rinder vergiftet wurden.

Nach Tod zweier Rinder: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Da beide Kühe trächtig waren, wird der Schaden auf circa 4.000 Euro geschätzt. Um herauszufinden, wer die Kühe in Weisbach vergiftet hat, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat am Samstag und Sonntag verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizei unter 09771/ 606-0. (tkip)

