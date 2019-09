Biker überholt mehrere Fahrzeuge und übersieht Auto - Frontalzusammenstoß

Schlimm für den verletzten, die verletzten oder getöteten Motorradfahrer und ihre Angehörigen. Es muß allerdings jedem Motorradfahrer klar sein, dass er ein deutlich erhöhtes Risiko hat, zu verunglücken oder getötet zu werden. Es ist seine persönliche freie Entscheidung, so zynisch das klingen mag. Während man ins Auto immer mehr sichsrheitsrelevante Teile, wie Knauschzone, Airbags, Sicherheitsgurt, etc. eingebaut hat, gibt es so etwas ähnliches beim Motorrad nicht, und bei jedem Fehler, ob von ihm oder einem anderen Verkehrsteilnehmer, zieht der Biker fast immer den Kürzeren.