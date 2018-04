Weiße Ziege aus Bergnot gerettet - dramatische Szenen in der Steilwand

Sie kann nicht mehr vor und nicht mehr zurück: Seit fast einer Woche hing eine wildlebende Ziege in einem Steinbruch in Unterfranken fest. Nun haben Bergretter das Tier befreit.

Collenberg – Kein Witz: Das Tier war auf einem kleinen Vorsprung in Bergnot geraten. Weil der Geiß damit der sichere Tod drohte, hatte die Gemeinde Collenberg (Landkreis Miltenberg) die regionale Bergwacht eingeschaltet. Die sollte das Tier in Sicherheit bringen.

+ Ziege in Bergnot © dpa / Florian Bofinger

Die weiße Hausziege stand in etwa 40 Metern Höhe auf einem gerade einmal fünf Meter langen und 30 Zentimeter breiten Vorsprung. „Und der ist auch noch nach unten geneigt“, beschrieb Einsatzleiter Florian Bofinger von der Bergwacht Miltenberg am Mittwoch die Lage. Bofinger und seine ehrenamtlichen Kollegen waren bereits seit Sonntag in dem Steinbruch im „Ziegeneinsatz“. Futter sollte den Weg in die Freiheit weisen. Doch alle Lock- und Rettungsversuche scheiterten. „Leider saß sie heute Morgen immer noch auf ihrer Felsbank“, sagte Mayer. Das Tier sei mittlerweile auch „schon ziemlich abgemagert“.

+ Knabbert am Busch, sonst gibt es nichts. Bergwachtler versuchen, die verwilderte Hausziege zu retten. © Bofinger/dpa

Der Steinbruch liegt in einem Naturschutzgebiet, das nicht betreten werden darf. Die Ziege lebt Mayer zufolge seit zwei Jahren wild in dem Steinbruch. Vermutlich sei sie von einem Hund auf den Felsvorsprung gescheucht worden. Viele Menschen im Ort hofften auf einen guten Ausgang der Rettungsaktion. Bürgermeister Mayer sagte: „Sie ist ein bisschen unser Maskottchen geworden.“

Am Abend dann tatsächlich die gute Nachricht: Die Ziege konnte mit einem Medikament ruhiggestellt und von Bergrettern abgeseilt werden, sagte Bofinger. Bei einer Veterinärin durfte sie sich dann von dem Stress erholen.

lby