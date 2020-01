Mann stürzt von Hohenzollernburg in die Tiefe - er stirbt an seinen schweren Verletzungen

Ein Mann stürzte von einer Hohenzollernfestung mehrere Meter in die Tiefe. Ersthelfer kümmerten sich um ihn - doch der Mann starb an seinen Verletzungen.

Ein Mann kam am Dienstag in Weißenburg ums Leben.

Er war auf der Hohenzollernfestung Wülzburg.

Beim Verlassen stürzte der Mann in die Tiefe.

Weißenburg - Ein Mann ist auf der Hohenzollernfestung Wülzburg in Mittelfranken abgestürzt und gestorben. Der Mann (82) habe die Burg in der Stadt Weißenburg über den Festungswall verlassen wollten, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte.

Mann stürzt von Hohenzollernfestung Wülzburg: 82-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Er sei dann in der Dunkelheit sieben Meter in die Tiefe gestürzt. Ersthelfer kümmerten sich um den Rentner. Der 82-Jährige kam nach dem Sturz am Dienstagabend in ein Krankenhaus, wo er an seinen schweren Verletzungen starb.

Der Mann hatte bei ehrenamtlichen Arbeiten auf der Burg mitgeholfen. Fremdverschulden schließt die Polizei aus. Die genaue Ursache des Unglücks bleibe aber unklar. Die Unfallermittlungen wurden an die Staatsanwaltschaft übergeben.

Bei Baumschnittarbeiten bei Hausmehring ist ein Mann drei Meter in die Tiefe gefallen. Die Polizei vermutet, dass der einen fatalen Fehler begangen hat. (Merkur.de*) Am Watzmann ereignete sich ein schlimmer Bergunfall. Beim Abstieg stürzte ein Bergsteiger aus dem Raum Regensburg - und fiel 150 Meter.

Alle Nachrichten rund um Bayern lesen Sie immer bei uns.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.