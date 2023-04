Totes Mädchen in bayerischem Kinderheim: Polizei nimmt Mann (25) fest – und nennt neue Erkenntnisse zur Tat

Von: Katarina Amtmann

Teilen

An der Zufahrtsstraße zum Kinder- und Jugendhilfezentrum wurden Blumen und Grablichter niedergelegt. © Daniel Vogl/dpa

Nach der Tötung eines zehn Jahre alten Mädchens in einem Kinderheim im oberfränkischen Wunsiedel wird gegen einen weiteren Verdächtigen ermittelt.

Wunsiedel - Ein zehnjähriges Mädchen wurde am 4. April in einem Kinderheim in Wunsiedel tot aufgefunden. Sie starb nach Polizeiangaben durch Gewalteinwirkung am Hals. Ein Elfjähriger rückte nach kurzer Zeit in den Fokus der Ermittler. Nun wird gegen einen weiteren Verdächtigen ermittelt.

Nach Tod von Zehnjähriger in Wunsiedel: Verdächtiger (25) in Untersuchungshaft

Ein 25 Jahre alter Deutscher sitze inzwischen in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag (28. April) mit. Es bestehe der Verdacht eines Tötungs- und eines Sexualdeliktes. Der Mann sei am Donnerstag vorläufig festgenommen worden.

Mädchen (10) in Kinderheim in Wunsiedel getötet: 25-Jähriger und Elfjähriger unter Verdacht

Ein Abgleich gesicherter Spuren habe eine Übereinstimmung ergeben. Der Mann komme aus dem Landkreis Wunsiedel. Er sei kein Mitarbeiter der Kinderhilfe-Einrichtung gewesen, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Hof, Matthias Goers, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Weiterhin besteht in dem Fall ein Tatverdacht gegen einen elf Jahre alten Jungen, der in der Einrichtung gelebt hat.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.