Weiterhin hohe Waldbrandgefahr in mehreren Gebieten Bayerns

Ein Feuerwehrmann löscht bei einem Waldbrand. © Philipp Schulze/dpa/Symbolbild

Wegen einer weiterhin hohen Waldbrandgefahr im Bayerischen Wald hat die Bezirksregierung auch die kommenden Tage Luftbeobachtungsflüge angeordnet. Bis Mittwoch werde von drei Flugplätzen aus an den Nachmittagen geflogen, berichtete die Regierung von Niederbayern am Montag in Landshut. Bereits am Wochenende hatte die Behörde in der Region Flüge angeordnet, um Wald- und Flächenbrände möglichst frühzeitig aus der Luft entdecken zu können.

Landshut - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zum Wochenbeginn für mehrere Gebiete im Freistaat eine hohe Waldbrandgefahr festgestellt. So galt unter anderem auch in Nordschwaben, in Mittelfranken im Raum Rothenburg ob der Tauber, in Oberfranken im Raum Hof, in Unterfranken bei Kahl am Main, rund um das oberbayerische Ingolstadt und bei Weiden in der Oberpfalz die Warnstufe vier - wobei fünf die Stufe mit der höchsten Gefahr ist. Der größte Teil Bayern wurde als mittelstark gefährdet eingestuft.

Im Laufe der Woche soll sich die Lage in Bayern nur leicht entspannen. Die allgemeine Trockenheit werde immer mehr in Deutschland zum Problem, teilte der DWD mit. In Ostdeutschland und Teilen des Südens der Republik habe es „seit Monatsbeginn teils keinen Tropfen Regen“ gegeben.

Mitte März hatte ein Waldbrand im bayerisch-österreichischen Grenzgebiet Feuerwehren aus beiden Ländern mehrere Tage beschäftigt. Mit Hubschraubern wurden die Flammen nur wenige Kilometer vom Schloss Neuschwanstein entfernt aus der Luft bekämpft. dpa