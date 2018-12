Sattelzug verliert Auflieger: Mann bei Kollision lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall auf schneeglatter Straße ist ein 27 Jahre alter Mann im Allgäu lebensgefährlich verletzt worden.

Weitnau - Auf der Bundesstraße 12 war am Dienstagmorgen bei Weitnau (Landkreis Oberallgäu) ein Sattelzug auf der abschüssigen glatten Strecke in Schlingern geraten, sein Auflieger brach dabei aus und rutschte auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß der Auflieger mit dem Pkw des 27-Jährigen zusammen. Er wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der 51 Jahre alte Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Die B12 musste für längere Zeit komplett gesperrt bleiben.

Schnee und Glätte haben am in der Nacht zum Dienstag und am Dienstagmorgen in Südbayern zu mehreren Unfällen geführt. Es blieb nach Polizeiangaben weitestgehend bei kleineren Schäden.

dpa

Bei Dunkelheit auf Kreuzung unterwegs: Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein Fußgänger ist am frühen Morgen in Nürnberg von einem Auto erfasst worden. Bei dem folgenden Sturz verletzte er sich schwer. Ebenfalls interessant: Nur noch Schrott: Taxi rammt nahe Flughafentangente brandneuen Luxus-Audi