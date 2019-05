Schwerer Unfall: Porsche und Fiat krachen frontal ineinander - Zwei Schwerverletzte

Im Oberallgäu ist es am Sonntagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Porsche und ein Fiat waren frontal zusammengestoßen.

Weitnau - Am Sonntagnachmittag hat sich auf der B12 zwischen Waltenhofen und Weitnau (Landkreis Oberallgäu) ein schwerer Unfall ereignet. Es soll zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Porsche und einem Fiat gekommen sein.

Nach ersten Informationen waren die beiden Wagen mit augenscheinlich hohem Tempo zusammen gestoßen. Außerdem sollen zwei weitere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt gewesen sein. Die Wucht des Zusammenstoßes war so groß, dass der rote Fiat Punto im vorderen Bereich komplett zerstört wurde. Beide Wagen schleuderten nach dem Frontal-Crash über die Fahrbahn, der Porsche Cayenne blieb im Graben liegen.

Unfall auf B12 zwischen Weitnau und Waltenhofen: Zwei Personen schwer verletzt

Bei dem heftigen Unfall wurden nach ersten Erkenntnissen zwei Personen schwer verletzt. Sie wurden von Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen. Auch eine weitere Person soll verletzt worden sein. Sie wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Die B12 war mehrere Stunden lang komplett gesperrt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte und ob der erneute Schneefall in Bayern damit zu tun hatte, ist noch nicht bekannt.

