Neuer Rekord: Das größte Schnitzel der Welt kommt aus Niederbayern

Das Riesenschnitzel ist 1208 Kilo schwer und so groß wie eine kleine Wohnung. Nur der Weltrekord schmeckt nicht jedem.

Für viele Leute in der niederbayerischen Gemeinde Mengkofen (Kreis Dingolfing-Landau) war es eine Schnapsidee. Für Initiator Rudolf Dietl und seine Helfer war es ein ernstes Vorhaben: Das größte Schnitzel der Welt braten. Und am Sonntag glückte es: Das weltgrößte Schnitzel kommt nun aus Niederbayern.

Monatelang wurde die Aktion vorbereitet, schließlich wollte man einen Eintrag ins Guiness-Buch der Rekorde. Würde das XXXXL-Schnitzel brechen, wäre der Rekordversuch gescheitert. Eine offizielle Gesandte von „Guinness World Records“ aus der Türkei überwachte das Spektakel.

Größtes Schnitzel: So lief der Weltrekordversuch

Gestern war es soweit. 14 000 Liter Frittieröl, 1208 Kilogramm Schweinefleisch vom lokalen Metzger, 70 Quadratmeter groß. Die Stimmung in der kleinen Gemeinde glich einem Volksfest. „Rund 12 000 Menschen sind gekommen“, sagt Rudolf Dietl auf Nachfrage von Merkur.de.

Am Nachmittag wurde es ernst: Das Riesenschnitzel wurde aus der maßgefertigten Ölpfanne gehoben. Bricht es? Bleibt es ganz? Spannung war in der Luft, sagt Initiator Dietl.

Weltrekord! Das größte Schnitzel der Welt kommt aus Mengkofen

Es war nicht gebrochen. Weltrekord! Ganz offiziell: Das weltgrößte Schnitzel kommt aus Niederbayern.

Im Anschluss wurde das Schnitzel in Semmeln verkauft. Rund 4800 Stück. „In knapp vier Stunden waren alle Semmeln verkauft“, sagt Dietl. „0,00000 Prozent“ seien über geblieben. Eine Schnitzelsemmel kostete fünf Euro. Der Erlös soll in den kommenden Wochen für karitative Zwecke gespendet werden.

Der alte Rekord lag bei 550 Kilo, sagt Dietl. Ein Wirt aus Hessen stellte ihn damals auf.

Guiness-Records: Vorbereitungen dauerten monatelang

Feuerwehr, Eichamt, der örtliche Gartenbauverein: Alle haben zusammen angepackt, berichtet Dietl. Schlosser hatten eine riesige Ölpfanne zusammengeschweißt, mit dem hiesigen Metzger wurde ausgetüftelt, wie das Schnitzel zusammenhalten könnte. Das Spektakel sei „generalstabsmäßig“ geplant worden sein, meint Dietl stolz. Sie hätten nichts dem Zufall überlassen.

Idee zum Weltrekords-Schnitzel kam im Urlaub

Als Dietl im vergangenen Jahr im Urlaub in Österreich war, lernte er den Mitorganisator für sein Schnitzel-Projekt kennen. Beiden hätten an jenem Abend im Urlaub Schnitzel gegessen. Irgendwann später am Abend war die Idee geboren. Auch im Schuplatteln sind die Bayern Weltrekordhalter: 1312 Trachtler plattelten sich ins Guinness-Buch.

Es ist nicht der erste geglückte Weltrekordversuch von Dietl. Vor zwei Jahren hatte er mit seinem Team den weltgrößten Hamburger gebrutzelt. 1165 Kilo war der Burger schwer, schrieb bayern3.de

Weltrekord: Auf Facebook wird das Schnitzel hitzig diskutiert

„Mit Umweltschutz hat dieser bekloppte Rekord nichts am Hut ?!“, schreibt ein Nutzer auf Facebook. „Glückwunsch, auch wenn es an Perversität kaum mehr zu überbieten ist“, kommentiert ein Anderer.

Egal ob Tierwohl, Umweltschutz oder Gesundheit: Die Gründe für eine fleischarme Ernährung sind vielfältig.

In Bayern wurden viele Weltrekorde aufgestellt: Einige sind verrückt, andere riskant. Einige scheitern, einige gelingen. Ein Streifzug durch die bayerische Welt der Rekorde.