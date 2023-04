„Wenn ich ein Bär wäre ...“: Viraler Tweet nimmt Bayern aufs Korn – und das sehr erfolgreich

Von: Felix Herz

Teilen

Ein Bär läuft in Bayern herum und sorgt für zahlreiche Schlagzeilen. Viele nehmen die Geschichte zum Anlass, den Freistaat aufs Korn zu nehmen – so zum Beispiel ein erfolgreicher Twitter-Influencer. © HOFER / IMAGO / Foto @elhotzo / Twitter

Ein Braunbär ist derzeit in Bayern unterwegs, riss auch schon zwei Schafe. Für manche Twitter-User ein Grund zum Spaß – den viele andere Nutzer teilen.

München – Er ist das Thema der letzten Woche in Bayern: Ein Braunbär läuft wohl im Freistaat herum, hinterlässt fleißig Abdrücke im Schnee und riss zwei Schafe. Sorge bereitet vielen Anwohner, dass erst vor kurzem die italienische Bärin Gaia in Trentino einen Jogger getötet hatte. Die Angst in den betroffenen Landkreisen ist groß, viele Kinder gehen derzeit sogar nicht mehr zu Fuß in die Schule. Vor allem im Netz und außerhalb von Bayern nehmen aber viele Menschen die Geschichte zum Anlass, sich über den Freistaat lustig zu machen.

„Wenn ich ein Bär wäre“ – viraler Tweet zum Schlagzeilen-Thema in Bayern

Der Twitter-Nutzer „@elhotzo“ versammelt mehr als 500.000 Follower auf seinen Account. Diese bespaßt er regelmäßig mit meist satirischen Beiträgen zu aktuellen Themen der Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. Am 19. April knöpfte er sich den in Bayern herumlaufenden Bären vor und schrieb: „wenn ich ein Bär wäre, würde ich in jedem Fall auch in Bayern randalieren“. Ein Kommentar, der auf die bundesweit oft propagierte, eher mäßige Beliebtheit des Freistaats, beziehungsweise zumindest dessen oft selbst gewählte Sonderrolle, anspielt.

Während viele Anwohner, die derzeit in echter Sorge vor dem Tier leben, diesem Witz wohl eher wenig abgewinnen können, sorgte er auf Twitter für viel Belustigung. Die meisten Kommentare unter dem Tweet von „Elhotzo“ drücken dabei ihre Zustimmung aus. Ein Nutzer schrieb beispielsweise, dass er dies „generell jedem Tier empfehlen“ würde.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Twitter-User warnen „Elhotzo“: Bären leben in Bayern nicht lange

Andere User weisen den Twitter-Satiriker jedoch darauf hin, dass Bären in Bayern nicht lange leben – Anspielungen auf den als Problembären betitelten Bruno, der vor 17 Jahren im Freistaat für Schlagzeilen sorgte und schließlich von einem Unbekannten erschossen worden war. Heute befindet sich Bruno ausgestopft im Museum „Mensch und Natur“ in Nymphenburg.

Ein User schreibt daher auf Twitter: „Vorsicht, Problembären werden abgeschossen“. Ein anderer kommentiert: „Wenn du ein Bär wärst, hätte man dich längst erlegt, mit großem Petri Heil und so“. Wie es tatsächlich mit dem aktuellen Bären in Bayern weitergeht, ist unklar. Viele Menschen, auch aus der Politik, fordern bereits, den Schutzstatus des Bären zu überdenken. (fhz)

Nach Bären-Angriff in Oberbayern: Wann schlägt Tier wieder zu?

Übersicht: Was wir über den Bären wissen – und was nicht.

15 Orte in Bayern, die man gesehen haben muss Fotostrecke ansehen