„Ein paar Flaschen in die Post gepackt“: Bamberger Brauerei überrascht Günther Jauch

Von: Christian Einfeldt

In der Bamberger Brauerei „Schlenkerla“ hatte Günther Jauch nach eigenen Angaben seinen ersten Rausch. © Stefan Weißenborn/dpa-tmn und Future Image/Imago

Seinen ersten Rausch hatte Günther Jauch in der Bamberger Brauerei „Schlenkerla“. Mit „ein paar Flaschen“ will die Brauerei seine „Erinnerung ein wenig auffrischen“.

Bamberg – Ohne eine Kandidatin aus Oberhaid bei Bamberg wäre diese Geschichte wohl auf ewig als Jugendsünde verborgen geblieben: In der vergangenen Episode „Wer wird Millionär?“, ausgestrahlt am 13. März 2023, gestand Günther Jauch, wo er einst seinen ersten Rausch hatte – in der geschichtsträchtigen Brauerei „Schlenkerla“. Eine Antwort aus Bamberg ließ nicht lange auf sich warten. Via Facebook verspricht die Brauerei dem Moderator schon ganz bald Post.

Post aus Bamberg: Brauerei will Jauchs „Erinnerung ein wenig auffrischen“

In ihrem Facebook-Post vom Mittwoch, dem 15. März 2023, resümierte die Bamberger Brauerei noch einmal Jauchs Geständnis: „Unser Schlenkerla Rauchbier sei ihm nachhaltig in Erinnerung geblieben“. Doch warum nicht einfach das Erlebnis und damit seine „Erinnerung ein wenig auffrischen“, dachte sich die historische fränkische Gaststätte. Und so haben sich die Bamberger für den Show und Quizmaster etwas Besonderes überlegt: Sie stellten ein Paket zusammen, vollgepackt mit Kleinigkeiten aus der bayerischen Heimat.

Explizit für Jauch auserwählt, haben sie „ein paar Flaschen in die Post gepackt“: klassischer Märzen, das „Hansla“ und „unser fast alkoholfreies Rauchbier mit gerade einmal 0,9 Prozent Alkohol“. Letzteres natürlich ausschließlich „als Moderationsbier“ gedacht, so die Brauerei scherzhaft. Ob mit oder ohne Alkohol: „Wir wünschen schon einmal viel Freude beim Probieren und sind uns sicher: Es schmeckt heute mindestens noch genauso gut wie damals. Prost!“

