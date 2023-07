Straftaten in bayerischen Freibädern: Statistik lässt aufhorchen – „Dann muss die Polizei gerufen werden“

Von: Felix Herz

Oft ist derzeit, wie auch im letzten Jahr, von einem Übermaß an Straftaten in Freibädern zu lesen. Für Bayern zumindest gibt es dafür aber keine Belege.

München – Es ist ein Thema, das die Gemüter bundesweit erhitzt: Schlägereien und rüpelhaftes Benehmen von meist jüngeren Gästen in Freibädern. Vor allem Fälle von Gewalt in Berliner Schwimmbädern sorgten auch zuletzt wieder für Schlagzeilen und Debatten im TV. In Bayern scheint die Situation aber eine andere zu sein. Das legen zumindest die Zahlen nahe – wobei auch hier in bestimmten Bereichen Anstiege zu verzeichnen sind.

Straftaten in bayerischen Freibädern: Statistik lässt aufhorchen

Am Dienstag, 18. Juli, veröffentlichte das bayerische Landeskriminalamt in München die bayerische Polizeistatistik. Darin geht es auch um Straftaten an Badestränden, Freibadplätzen und in Badeanstalten. Im Jahr 2022 wurden dort insgesamt 1287 Straftaten registriert. Das ist weniger, als noch vor der Corona-Pandemie. Im Jahr 2019 hatte die Zahl bei 1636 gelegen, 2018 waren es 1526 Fälle.

Die Straftaten unterteilen sich nach Art und Weise des Vergehens. Mit 422 Fällen liegt Diebstahl an der Spitze. Es folgen „Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit“. Hier ist sogar ein Anstieg zu verzeichnen – waren es 2018 noch 167 Fälle, sind es 2022 196. Auch der Anteil von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung stieg. 171 Fälle waren es 2022 - im Vergleich zu 162 im Jahr 2019 und 143 im Jahr 2018.

Anmerkung: Die Jahre 2020 (956 Fälle) und 2021 (671) sind wegen der Corona-Einschränkungen kaum mit den anderen Jahren vergleichbar.

Innenminister Herrmann kommentiert Statistik – und verweist auf Vorschlag

„Die Situation in Bayern ist nach allen Zahlen, die ich sehe, überhaupt nicht mit der Situation in Berlin vergleichbar“, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) mit Blick auf die vom BLKA präsentierten Zahlen. Anfang Juli war es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen in Berliner Freibädern in Neukölln und Kreuzberg gekommen. Das Columbiabad in Neukölln wurde zum wiederholten Mal geräumt. Zwar komme es auch in Bayern zu körperlichen Auseinandersetzungen und Schlägereien. „Da muss dann eben sofort die Polizei gerufen werden“, so Herrmann.

Dabei unterstützt der CSU-Innenminister das Konzept, wonach sich Polizisten registrieren lassen und freien Eintritt in Bäder erhalten sollen, wenn sie bereit sind, einzuschreiten, wenn es Probleme gibt. „Ich glaube, dass das eine praktische Möglichkeit ist, um zu noch mehr Sicherheit zu kommen.“ (fhz mit Material von dpa)

