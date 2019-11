Psychisch kranker Mann mit Messer dreht in Klinik durch - Polizei schießt  

Ein psychisch erkrankter Mann lief in einer Klinik in Werneck mit einem Messer umher. Als die Polizei eintrifft, eskaliert die Situation - es fallen Schüsse.

Werneck - In einem Krankenhaus in Werneck (Unterfranken) sorgte ein psychisch kranker Mann für Aufruhr. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Schweinfurt bestätigt, war der 35-Jährige in den Gängen der Klinik mit einem Messer umher gelaufen.

Werneck: Mann verschanzt sich bewaffnet in Zimmer - Polizei schießt

Als die Einsatzkräfte eintrafen, verschanzte er sich mit dem Messer bewaffnet in einem Zimmer. Dort fing er an, mit Gegenständen zu werfen. Außerdem verletzte er sich selbst.

Die Situation eskalierte, als der Mann die Glasscheibe der Türe einschlug und mit dem Messer auf die Beamten losging. Die Polizisten gaben daraufhin Schüsse ab. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts und der Staatsanwaltschaft laufen.

dpa

