Schwerer Brand in Lagerhalle - Fenster und Türen sollen geschlossen bleiben

In Wertingen im Landkreis Dillingen stand am Montagmorgen eine Lagerhalle in Brand. Auch eine angrenzende Biogasanlage war von dem Feuer bedroht.

Wertingen - Im schwäbischen Landkreis Dillingen stand am Montagmorgen eine landwirtschaftliche genutzte Lagerhalle in Brand. In der Halle waren Maschinen und Düngemittel untergebracht. Die eintreffenden Rettungskräfte hatten zunächst auch befürchtet, dass das Feuer auf eine angrenzende Biogasanlage übergreifen könnte, was jedoch verhindert werden konnte.

Bei einem Brand in Wertingen gab es starke Rauchentwicklung

Durch den Brand entstand eine große Rauchentwicklung, sodass die Feuerwehr den Bewohner in der Region rät, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Auch die Schadenshöhe ist bisher noch nicht bekannt. Menschen wurden nicht verletzt.

mm/tz/dpa

Auch in Altenstadt im Landkreis Schongau hat eine Firmenhalle gebrannt, wie Merkur.de* berichtet. Und wie ebenfalls Merkur.de* berichtete, kämpften am Wochenende gegen einen Garagenbrand in Wackersberg (Landkreis Bad Tölz). Bei dem Brand wurden mehrere Bienenvölker vernichtet.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.