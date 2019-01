Einsturzgefahr: Ferienpark evakuiert - Akute Warnung vor Extremsituation am Abend 

Seit einer Woche sorgt starker Schneefall für extreme Winterverhältnisse in Oberbayern. In einigen Landkreisen gilt der Katastrophenfall. In Siegsdorf musste jetzt ein Feriendorf geräumt werden.

Seit rund einer Woche gibt es ein extremes Winterwetter in der bayerischen Alpenregion.

Zwei Menschen verloren bereits ihr Leben: Ein neunjähriger Junge wurde in Aying von einem Baum erschlagen. Der Fahrer (48) eines Räumfahrzeugs verunglückte in Lenggries.

Schnee-Chaos auch im Verkehr: Die Bayerische Oberlandbahn (BOB) fährt seit Tagen nur eingeschränkt.

Die Gemeinde Jachenau war zwischenzeitlich von der Außenwelt abgeschnitten. Nun ist sie wieder über die St2071 erreichbar (Merkur.de).

Der Deutsche Wetterdienst rechnet in Südbayern bis Dienstag mit bis zu einem Meter Neuschnee in der Alpenregion.

17.02 Uhr: Es gibt eine aktuelle Warnung vom BRK Kreisverband Berchtesgadener Land: „Das aktuelle Lagebild im Katastrophenfall für Teile des Berchtesgadener Landes hat sich seit den Morgenstunden nicht gravierend verändert. Die Wettersituation wird sich aber spätestens ab den Abendstunden mit starkem Niederschlag und Sturm deutlich verschlechtern“.

16.43 Uhr:Da wegen der Schneelast auf den Dächern Einsturzgefahr besteht, werden Häuser des Ferienparks Vorauf bei Siegsdorf (Landkreis Traunstein) evakuiert, wie Katharina Buchner vom Traunsteiner Landratsamt auf Nachfrage von chiemgau24.de bestätigte. Insgesamt sind rund 200 Personen davon betroffen. Feriengäste und Bewohner würden vorerst in Räumlichkeiten in der Grund- und Mittelschule Siegsdorf untergebracht, hieß es. Nach der Räumung mussten sich Fachkräfte noch einmal gezielt die Häuser anschauen und entscheiden, welche Dächer geräumt werden müssen. "Wichtig ist momentan, dass niemand in akuter Gefahr ist", so Buchner. Laut Angaben der Feuerwehr wird das Abräumen der Dächer frühestens am Montagabend abgeschlossen sein.

Auto auf A3 von Schneebrocken getroffen - Neues zum Lawinenabgang - Menschen sitzen fest

16.10 Uhr: Nach einem Lawinenabgang auf eine Kreisstraße sitzen rund 1300 Einwohner und Touristen in dem Wintersportort Balderschwang im Allgäu fest. Zunächst hatte die Polizei von 2000 isolierten Menschen gesprochen. „Der Riedbergpass ist vorsorglich gesperrt, weil auch hier Lawinengefahr herrscht“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Damit ist die einzige Verbindung von deutscher Seite aus zum beliebten Tourismusziel blockiert. Zuvor war auf österreichischer Seite bei Hittisau eine Lawine abgegangen. Verletzte hatte es dabei nicht gegeben. Die Versorgung für die in rund 1000 Meter Höhe liegende Gemeinde ist vorerst gesichert. Die Stromleitungen sind intakt. „Eine Evakuierung ist derzeit nicht geplant“, hieß es. Das Skigebiet Grasgehren wurde jedoch geräumt, 40 Menschen wurden hierbei in Sicherheit gebracht.

15.40 Uhr: Das seit Tagen andauernde Schneechaos in den bayerischen Alpen ist noch lange nicht vorbei. Seit der Nacht zum Sonntag schneite es in den Katastrophenregionen im Süden des Freistaates weiter. Bei Plusgraden begann es zudem mancherorts zu tauen. Dadurch könnte der Schnee nass und schwer werden - eine zusätzliche Belastung für die Hausdächer.

15.30 Uhr: Straße gesperrt? Eine Warngauerin (51) kümmerte das nicht. Das hatte fatale Folgen, wie Merkur.de* berichtet.

Schneebrocken kracht auf Autobahn auf Auto

14.40 Uhr: Glück hatte ein 64 Jahre alter Autofahrer auf der Autobahn 3 im Landkreis Passau: Ein Schneebrocken fiel bei Tauwetter am Sonntagvormittag von einer Brücke bei Hofkirchen und landete während der Fahrt auf der Windschutzscheibe des Wagens des Mannes. Trotz des Schreckens über den Aufprall und großflächigen Rissen auf der Scheibe, habe der 64-Jährige die Kontrolle über sein Auto behalten und auf dem nächsten Parkplatz halten können, teilte die Polizei mit. Von dort ging es nur noch mit Hilfe eines Abschleppdienstes weiter - durch die zersprungene Scheibe konnte der Fahrer kaum noch etwas sehen.

13.30 Uhr: Eine Schneepflugfahrer hat im Allgäu ein Auto gerammt. Danach flüchtete er zu Fuß, doch ein Detail hat ihn verraten. Die Polizei konnte ihn schnappen.

Schnnee-Chaos in Bayern - Skigebiete gesperrt

13 Uhr:

Im Skigebiet am Arber im Bayerischen Wald wurde der Liftbetrieb ebenfalls eingestellt. Die Staatsstraße von Lohberg zum Arber war nach Angaben des Landratsamtes Cham gesperrt. Im Nationalpark Bayerischer Wald waren die Loipen nicht befahrbar. Außerdem hat die Nationalparkverwaltung die Nationalparkzentren Lusen und Falkenstein samt Tierfreigelände bis Dienstag gesperrt und rät von Spaziergängen im Bayerischen Wald dringend ab. Es seien bereits Dutzende Bäume und starke Äste auf Wanderwege gefallen, teilte die Verwaltung mit. Es herrsche Lebensgefahr.

12.45 Uhr:

Die Bahn im Allgäu kapituliert teilweise vor dem Winterwetter: Zwischen Kempten und Lindau ist die Strecke komplett gesperrt. „Räumversuche mit Schneefräse und Schneepflug sind gescheitert“, teilte die Bahn am Sonntag mit. Ein Ersatzverkehr ist wegen starken Schneefalls nicht möglich. Zuvor hatten die Züge bereits ihr Tempo gedrosselt, um wegen umgestürzter Bäume rechtzeitig stoppen zu können.

Auf der Hauptstrecke zwischen München und Kempten kommt es den Angaben zufolge im Fern- und Nahverkehr zu erheblichen Verspätungen. „Von Reisen ins Allgäu wird abgeraten“, hieß es.

12.30 Uhr: Rettungskräfte kämpfen in Bayern bis zur Erschöpfung gegen die Schneemassen. Das zeigen diese Bilder

Kampf gegen die Schnee-Massen in Bayern - Bilder Zur Fotostrecke

Lawinenabgang im Allgäu - 2000 Menschen sitzen fest

+ Winter in Bayern: Die Zufahrt zum Riedbergpass in Richtung Balderschwang ist wegen Lawinengefahr gesperrt. © dpa / Karl-Josef Hildenbrand 12.05 Uhr: Nach einem Lawinenabgang sitzen rund 2000 Einwohner und Touristen in dem Wintersportort Balderschwang im Allgäu fest. „Der Riedbergpass ist vorsorglich gesperrt, weil auch hier Lawinengefahr herrscht“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Damit ist die einzige Verbindung von deutscher Seite aus zum beliebten Tourismusziel blockiert. Zuvor war auf österreichischer Seite bei Hittisau eine Lawine abgegangen. Verletzte gab es nicht. Die Versorgung für die in rund 1000 Meter Höhe liegenden Gemeinde ist vorerst gesichert. Die Stromleitungen sind intakt. „Eine Evakuierung ist derzeit nicht geplant“, hieß es. Wann der Ort wieder erreichbar ist, war zunächst unklar. Wegen der Schneelast auf den Bäumen und der Lawinengefahr ist das Befahren des Passes riskant. Eine Kommission mit Experten der Bergwacht und der Behörden wollte am Mittag das weitere Vorgehen beraten.

Schnee-Chaos - Zugverkehr stark beeinträchtigt

11 Uhr:

Wegen des Winterwetters lässt die Bahn ihre Züge im Allgäu auf Sicht fahren. Betroffen ist die Strecke zwischen München und Lindau. „Zwischen Immenstadt und Oberstaufen könnten verschneite Bäume ins Gleis stürzen“, sagte ein Sprecher der Bahn am Sonntag. Deshalb würden alle Züge des Fern- und Nahverkehrs dort mit deutlich weniger Tempo fahren. Bahnreisende müssten sich auf Verspätungen von rund 20 Minuten einstellen. Wegen zuviel Schnee herrscht auf etlichen Strecken im südlichen Oberbayern weiterhin Stillstand. Ab Holzkirchen gibt es keinen Zugverkehr ins Oberland. Unterbrochen ist auch die Verbindung von Freilassing nach Berchtesgaden. Züge in Richtung Garmisch sind vereinzelt verspätet, die Strecke zwischen Murnau und Oberammergau war wegen einer eingefrorenen Weiche zeitweise blockiert. Auch im Bayerischen Wald sind Streckensperrungen nach wie vor in Kraft.

Warnung vor extremem Unwetter

10.30 Uhr: Für Teile der Landkreise entlang der Alpen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor extremem Unwetter. Betroffen sind unter anderem der Kreis Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach und Rosenheim. Die Warnung gilt vor extrem starkem Schneefall und Schneeverwehungen zunächst bis Dienstag 12 Uhr. Es soll bis zu einem Meter Neuschnee fallen. Im Alpenraum und im Voralpenland sind zudem laut DWD zahlreiche weitere Unwetter- und Wetterwarnungen aktiv.

9.50 Uhr: Die Polizei hat die Straßen ins niederbayerische Sankt Englmar gesperrt. Die Schneelast auf den Bäumen sei zu hoch, teilte die Behörde am Sonntagmorgen mit. Aus Sicherheitsgründen wurde der Skibetrieb in dem Wintersportort im Landkreis Straubing-Bogen eingestellt. Eine Anfahrt ist derzeit nicht möglich. Die Sperrung gilt den Angaben zufolge bis auf Weiteres.

Drei Deutsche sterben in Lawine

9.20 Uhr: Blick über die Grenze: Drei Skifahrer aus Deutschland sind im österreichischen Lech in einer Lawine ums Leben gekommen. Wie die Behörden am Sonntag berichteten, wird ein Mann der vierköpfigen Gruppe noch vermisst. Die vier befreundeten Skifahrer waren am Samstag den Angaben zufolge auf einer gesperrten Skiroute unterwegs. Am Abend wurden sie als vermisst gemeldet. Laut Polizei fanden die Retter die Leichen der drei Männer aus Oberschwaben im Alter von 32, 36 und 57 Jahren kurz vor Mitternacht. Der noch vermisste Person ist 28 Jahre alt und ebenfalls aus Süddeutschland.

Schnee-Chaos in Bayern: Polizei und Feuerwehr im Dauereinsatz

8.02 Uhr: Der Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hat den aktuellen Stand in Oberbayern beschrieben. „Wir verzeichnen am Morgen 25 Zentimeter Neuschnee in Teisendorf, 30 Zentimeter in Ruhpolding und 21 Zentimeter in Garmisch“, wurde mitgeteilt. In der Nacht zu Sonntag ist weiter Schnee gefallen. Die Temperaturen könnten sich am Sonntag über dem Nullpunkt halten. Schnee könnte tauen, wird aber so nass und schwer. Das könnte eine zusätzliche Belastung für die Dächer geben.

6.54 Uhr: Viel Neuschnee hat in Niederbayern in der Nacht zu Sonntag zu mehr als 150 Einsätzen von Polizei und Feuerwehr geführt. Wie die Polizei mitteilte, gab es bis zum Morgen 24 Unfälle. Ein Mensch wurde schwer verletzt. Vielerorts stürzten wie in den Landkreisen Deggendorf und Straubing-Bogen Bäume auf die Straßen, weil das Gewicht des Schnees zu groß war. Etliche Straßen sind deswegen nach wie vor nicht passierbar. Bergungsarbeiten sind den Angaben zufolge für die Helfer derzeit zu gefährlich. Weitere Bäume könnten umstürzen. Gesperrt sind zunächst auch die Bundesstraße 11 zwischen Regenhütte und Bayerisch Eisenstein sowie die Bundesstraße 85 zwischen Hörmannsdorf und Tittling.

Wetter in Bayern: Das waren die Meldungen vom Samstag, den 12. Januar 2019:

Update um 19.15 Uhr: Markus Söder verkündet auf Twitter, dass die eingeschneiten Katastrophengebiete in Bayern weitere Hilfe bekommen werden. Der „Freistaat wird ab sofort alle betroffenen Regionen mit insgesamt 500 zusätzlichen Polizistinnen und Polizisten unterstützen“, verkündet er und bedankt sich bei allen Einsatzkräften, die rund um die Uhr vor Ort sind. „Ganz Bayern steht in Solidarität!“ Seinen Post versieht er mit zwei Fotos und ahnt scheinbar nicht, was im Hintergrund an der Wand hängt.

Schneefall in Oberbayern: Freistaat wird ab sofort alle betroffenen Regionen mit insgesamt 500 zusätzlichen Polizistinnen u Polizisten unterstützen. Mein ausdrücklicher Dank geht an die vielen Menschen, die rund um die Uhr im Einsatz sind. Ganz Bayern steht in Solidarität! pic.twitter.com/gFjpPjCmnW — Markus Söder (@Markus_Soeder) 12. Januar 2019

Wetter in Bayern: Sorge um Schneelast auf den Dächern - THW warnt

Update um 18.50 Uhr:

Hausbesitzer machen sich Sorgen um ihre Dächer. Die meisten Häuser sind nicht dafür ausgelegt, so hohe Scheelasten zu tragen. Besonders wenn es regnet oder der Schnee zu Eis gefriert, vervielfacht sich das Gewicht. Einige Anwohner wünschen sich, dass der THW ihre Dächer räumt. Doch das ist mit Risiko verbunden. Der THW Schongau hat eine wichtige Warnung für alle betroffenen Bewohner.

Lawinengefahr weiterhin extrem hoch

Update um 18.15 Uhr:

Die Lawinengefahr in den Berchtesgadener Alpen ist laut Einschätzung von Experten zwar gesunken, bleibt aber dennoch erheblich. Für den Samstag stufte der Lawinendienst Bayern die Gefahr in allen Gebieten der bayerischen Alpen auf Warnstufe 3 ein, das ist die dritthöchste von fünf Gefahrenstufen. Am Freitag hatten die Fachleute in den Berchtesgadener Alpen noch von großer Gefahr, Warnstufe 4, gesprochen. In den übrigen Alpen in Bayern galt am Freitag bereits Warnstufe 3.

Die Hauptgefahr geht demnach von großen oder sehr großen Lockerschnee- und Schneebrettlawinen aus, die sich wegen des Gewichts des Neuschnees auf den alten Schnee von selbst lösen könnten. Lawinen könnten bis in Tallagen hinabgehen und hangnahe Verkehrs- und Wanderwege gefährden. Der Lawinenwarndienst empfiehlt ausdrücklich, besonders vorsichtig zu sein und eine überlegte Routenwahl zu treffen, sollte man im Gebirge unterwegs sein.

Weitere gefährliche Stellen lägen oberhalb von Waldgrenzen, vorwiegend im kammnahen Steilgelände mit nördlichen, östlichen und südlichen Hangrichtungen, in eingewehten Rinnen und Mulden sowie an Übergängen von viel zu wenig Schnee, hieß es weiter. Vor allem große zusätzliche Belastung, etwa durch eine Skifahrergruppe ohne Abstände, könne große Schneebrettlawinen auslösen. Seit Freitag waren den Angaben zufolge in den bayerischen Alpen weitere 10 Zentimeter Neuschnee gefallen.

Helfer sind laut Söder „sehr, sehr besorgt“

Update um 14.05 Uhr: Der Freistaat schickt 500 Bereitschaftspolizisten zusätzlich in die tief verschneiten Katastrophenregionen. „Es gibt keinen Anlass zur Panik, aber schon zu ernster Besorgnis“, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Samstag bei einem Besuch in Bad Tölz. Dort wollte er sich einen Überblick über die Situation verschaffen und nahm dazu an einer Lagebesprechung der Einsatzkräfte teil.

Insgesamt sind Söder zufolge bald 5000 Kräfte im Einsatz - und vor allem damit beschäftigt, einsturzgefährdete Dächer vom Schnee zu befreien. Bei Bedarf sollen weitere Helfer in Bewegung gesetzt werden. Alle seien „volle Pulle im Einsatz“, betonte Söder. „Die größte Herausforderung der nächste Tage wird die Dächerlast sein. Durch den Regen wird insgesamt die Last schwerer.“ Die Helfer seien „sehr sehr besorgt“.

Feuerwehr warnt Passanten vor „Gefahr von oben“

Update um 12.55 Uhr: Die Augsburger Feuerwehr wendet sich nun mit einer ernsten Bitte an die Bevölkerung, die allerdings in einer Pressemitteilung humorvoll verpackt wurde: „Die Bevölkerung sollte bitte in diesen Tagen nicht beim Gehen den Smartphone-Wetterbericht anschauen, sondern lieber live beobachten, was sich oben drüber so tut“, heißt es in der Pressemitteilung. Gemeint sich gefährliche große Eiszapfen und Dachlawinen, die auf Grund des Tauwetters nach unten fallen könnten. Abgesperrte Bereiche seien unbedingt zu meiden.

+ Eiszapfen können für Passanten zur Gefahr werden. Die Augsburger Feuerwehr warnt bereits. © Feuerwehr Augsburg

Hunderte Erdinger Feuerwehrleute helfen im Berchtesgadener Land aus

Update um 12.30 Uhr: Am frühen Samstagmorgen brach das erste 180-köpfige Kontingent von Feuerwehrleuten aus dem Kreis Erding nach Berchtesgaden auf. Dort mussten rund 400 Hausdächer vom Schnee befreit werden. Am Sonntag macht sich ein zweiter Konvoi mit weiteren 180 Kräften nach Südostbayern auf den Weg, wo der Katastrophenfall ausgerufen wurde. Über die Schnee-Lage im Raum Erding berichtet Merkur.de hier.

Baum stürzt im Landkreis München auf fahrenden Ford - Dach eingedrückt

Update um 11.25 Uhr: Mitten unter der Fahrt wurde der Ford eines 49-Jährigen aus Glonn (Landkreis München) am frühen Samstagmorgen von einem umstürzenden Baum getroffen. Danach war das Dach eingedrückt und die Windschutzscheibe zersplittert. Mehr über den Unfall lesen Sie hier auf Merkur.de.

+ Der Wagen wurde voll getroffen. © Feuerwehr Harthausen

Gebirgsjäger im Schneedienst werden von manchen angeblich „wie Lakaien behandelt“

Update um 10.30 Uhr: Auf Anraten der Lawinenwarnkommission löst die Bundeswehr am Samstag im Zeitraum von 10.30 Uhr bis etwa 13 Uhr im Chiemgau (Bereich Ruhpolding und Reit im Winkl) kontrollierte Lawinenabgänge aus. Gebirgsjäger der Bundeswehr helfen auch in Bischofswiesen (Berchtesgadener Land) aus. Die Soldaten befreien Dächer von Schneemassen.

Wie bgland24.de nun berichtet, gibt es allerdings einige unfreundliche Begegnungen mit Anwohnern. „Offensichtlich scheinen sich so manche Hauseigentümer dazu berufen zu fühlen, die Helfer zu ihren Leibeigenen zu ernennen und sie wie Lakaien zu behandeln", berichtet eine empörte Leserin des Nachrichtenportals. Mancher Hauseigentümer habe vergessen, „was der tatsächliche Auftrag des Katastrophenschutzes ist, der nicht darin besteht, diesen als Hausmeisterservice zu nutzen.“ Auch würden dreiste Bemerkungen in Richtung der Soldaten fallen, wie beispielsweise: "Das geht aber auch a bissl schneller!"

Mann warf sich vor einem Schneepflug - der Bürgermeister muss eingreifen

Update um 10.20 Uhr: Es ist eine kuriose Geschichte aus Hohenpeißenberg, aber auch sehr dreist: Ein Mann warf sich vor einem Schneepflug und krallte sich an ihm fest! Er forderte, dass der Fahrer seine private Einfahrt freiräumen solle. Der Bürgermeister musste eingreifen. Es war leider nicht die einzige unangenehme Begegnung mit Bürgern, schreibt Merkur.de.

Katastrophenfall in mehreren Landkreisen ausgerufen - ein Kind und ein 48-Jähriger sterben

Die bisherige Schnee-Bilanz in Oberbayern ist verheerend: In den Landkreisen Miesbach, Berchtesgadener Land, Traunstein und Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen wurde in den vergangenen Tagen der Katastrophenfall ausgerufen. Der Schulunterricht fiel vielerorts aus. Schon jetzt ist klar: Auch am Montag wird im Kreis Miesbach kein Schulunterricht stattfinden (Merkur.de).

Noch viel schlimmer: Zwei Menschen verloren auf besonders tragische Weise ihr Leben. Am Donnerstag wurde in Aying (Landkreis München) ein neunjähriger Junge von einem Baum erschlagen (Merkur.de). Die Polizei geht davon aus, dass der Baum unter der Schneelast zusammenbrach. Am Freitag gab es einen weiteren Unglücksfall in Lenggries: Ein Mitarbeiter der Tölzer Straßenmeisterei starb. Er geriet mit seinem Räumfahrzeug in einen Wasserzulauf der Isar. Trotz einer mehrstündigen und dramatischen Rettungsaktion, verlor der 48-Jährige den Kampf um sein Leben (Merkur.de).

Nächste Unwetterfront kommt ab Samstagabend - DWD warnt vor starkem Schneefall

Derweil warnt der deutsche Wetterdienst vor einem neuen Unwetter. Ab Samstagabend soll es wieder stark schneien. Die neuen Schneefälle in der Alpenregion sollen bis Dienstagvormittag anhalten. Dabei werden vor allem oberhalb von 800 Meter Neuschneemengen zwischen 40 und 70 cm, in Staulaugen der Allgäuer und Berchtesgadener Alpen auch bis über 100 cm erwartet. Vor allem im Hochgebirge ist dabei mit starken Schneeverwehungen zu rechnen!

Erhebliche Lawinengefahr im bayerischen Alpenraum

Wintersportler sollten auch besonders vorsichtig sein: Im bayerischen Alpenraum ist die Lawinengefahr als erheblich einzustufen (Stufe 3). Laut dem Lawinenenwarndienst Bayern geht die Hauptgefahr weiterhin von großen, vereinzelt auch sehr großen Lockerschnee- und Schneebrettlawinen aus, die sich durch die Auflast vom Neuschnee auf die Altschneedecke von selbst lösen können.

Sprengladung verschwunden: Schwierige Lawinensprengung

Zusätzliche Aufregung gab es am Freitag am Spitzingsee: Den ganzen Freitag über war die Spitzingstraße wegen Lawinensprengung gesperrt. Grund war eine im Schnee verschwundene Ladung. Mittlerweile gibt es aber Entwarnung, berichtet Merkur.de.

„Die Mädels waren am Boden zerstört“: Hallenturnier abgesagt

Schwere Schneelasten auf Dächern sorgen für zusätzliche Gefahren. So musste nun auch auch die Dreifachhalle in Peiting gesperrt werden. Ein Damen-Fußballturnier wurde abgesagt. „Die Mädels waren am Boden zerstört“, erfuhr Merkur.de.

Ein Held der Straße - unterwegs mit einem Ebersberger Straßenwärter

Franz Weiherer (25) steht auf, wenn andere ins Bett gehen. Ab 1.30 Uhr nachts räumt er Schnee, damit die Menschen im Ebersberger Landkreis am Morgen freie Straßen haben. Momentan macht er viele Überstunden und hat kein Wochenende. Ein Merkur-Reporter begleitete ihn.

