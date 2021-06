Unwetter-Warnungen in Bayern am Nachmittag: DWD-Karte leuchtet in grellen Rot-Tönen

News-Ticker

Am Wochenende zogen heftige Gewitter über Bayern hinweg. Die Feuerwehren waren mancherorts im Dauereinsatz. Nun geht es am Montag offenbar so weiter.

Update vom 7. Juni, 14.57 Uhr: Sobald der Nachmittag in Bayern anbricht, heißt es in den vergangenen Tagen, die Zeit für Unwetter ist gekommen. Da macht auch der heutige Montag keine Ausnahme. Die Warnkarte des DWD leuchtet in grellen Rot-Tönen. Besonders östlich von Bayreuth in Oberfranken kracht es derzeit heftig. Die höchste Warnstufe wurde hier ausgerufen: „Amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit extrem heftigen Starkregen und Hagel.“ Hier sind Niederschlagsmengen zwischen 40 und 60 l/qm2 möglich. Hagelkörner können bis zu zwei Zentimeter groß werden.

Aber auch in Mittelfranken um die Metropolregion Nürnberg herum kommt es derzeit zu schwerem Gewitter. Ebenso in der Oberpfalz bis hin nach Niederbayern wüten Unwetter. Hier können es teilweise 20 bis 40 Liter Regen auf den Quadratmeter werden. Dazu sind Windböen mit bis zu 60 Kilometern in der Stunde möglich.

Wetter: Der Juni war bislang in Bayern zu warm

Update vom 7. Juni, 9.18 Uhr: Wieder ein Tag mit heftigen Gewittern und Starkregen ist rum. Viele Regionen in Bayern hoffen jetzt auf Entspannung, nachdem dort die Feuerwehren Dauerschichten gefahren haben. Doch Meteorologe Dominik Jung von qmet.de macht ihnen wenig Hoffnung. „Die Unwetterlage ist noch lange nicht vorbei“, so der Wetter-Experte. Die Woche soll es weiter schwülwarm bleiben. Dazu ist es derzeit viel zu heiß im Freistaat. Nach dem zu kalten Mai und April kommt jetzt das andere Extrem. Im deutschen Schnitt sind es 3,8 Grad zu viel. Im Bayerischen Wald teilweise sogar 5,4 Grad. Und in der feuchtwarmen Luft fühlen sich dann 23 Grad ganz schnell mal wie 28, 29 oder sogar 30 Grad an.

Außerdem macht dem Wetterexperten die fehlende Luftströmung Sorgen. Möglicherweise ein Phänomen des Klimawandels meint Jung. Der fehlende Durchzug führt dazu, dass Gewitter über lange Zeit an einem Ort feststecken „und das führt eben zu besagten Sturzfluten“. Schon jetzt sind durch Unwetterschäden in Deutschland Millionenbeträge zusammengekommen. Im schwäbischen Dillingen kamen gestern rund 100 Liter auf den Quadratmeter zusammen. Der Experte warnt daher dringend, „bei Sturzfluten nicht in den Keller gehen, es droht Überflutungsgefahr“.

DWD-Warnung vor Gewittern für große Teile Bayerns

Heute kann es laut DWD wieder in großen Teilen Bayerns zu Gewittern kommen. Ab 13 Uhr kann es fast im ganzen Freistaat wieder schütten. Nur der Südosten bleibt weitestgehend verschont. Große Teile Niederbayerns, Oberbayerns und der Oberpfalz bleiben trocken. Dabei werden Temperaturen um die 23 erreicht. Im Allgäu wird es etwas kühler mit 18 Grad. In der Nacht kann es noch vereinzelt zu Gewittern kommen. Das Thermometer bleibt dabei überall in Bayern im zweistelligen Bereich. Am wärmsten wird es in Unterfranken mit 15 Grad.

Wetter in Bayern: Starkregen über Schwaben

Update vom 6. Juni, 19.58 Uhr: Die Regenschauer in Teilen Frankens und der Oberpfalz haben abgenommen. Die höchste Warnstufe wurde aufgehoben. Eine neue Region wird jetzt jedoch auf der DWD-Warnkarte mit dunkelrot markiert. Nördlich von Augsburg hat sich ein Starkregenband festgesetzt. Hier kommen im Moment Niederschlagsmengen von 30 bis 50 Litern auf den Quadratmeter zusammen. Die Warnung gilt noch bis 21 Uhr. Bis dahin könnten es nochmal rund 20 bis 30 Liter werden.

Für die übrigen Teile Schwabens gibt es weiterhin eine DWD-Warnung vor Starkregen. Diese gilt bis Montagmorgen 4 Uhr. Dabei können bis zum Morgengrauen noch einmal 20 bis 35 Liter pro Quadratmeter runterkommen. Größtenteils trocken davon kommen große Teile Ober- und Niederbayerns sowie der nordwestliche Teil Unterfrankens.

Ursprungsmeldung vom 6. Juni, 17 Uhr

München - Die ersten Tage des diesjährigen Sommers haben es bereits in sich gehabt. Vielerorts hat feuchtwarmes Wetter* zu schweren Unwettern mit Starkregen geführt. Und laut Deutschem Wetterdienst (DWD) scheint es noch nicht ausgestanden zu sein. Eine Region in Bayern ist dabei am Sonntag besonders betroffen.

DWD gibt für Teile Bayerns höchste Warnstufe aus

Immer wieder hat es an diesem Wochenende die Region zwischen Bayreuth, Nürnberg* und Regensburg* getroffen. Auch am Sonntagnachmittag gab der DWD für diese Region die höchste Warnstufe aus (Stand: 16.30 Uhr). Es drohen dort „extrem heftiger Starkregen und Hagel“. Bei schwerem Gewitter* können Niederschlagsmengen um die 50 Liter pro Quadratmeter zusammenkommen. Derzeit kann es in ganz Oberfranken, Teilen der Oberpfalz, Niederbayerns, Oberbayerns und Mittel- sowie Unterfrankens zu Unwettern kommen. Aber auch Schwaben bleibt nicht verschont. Dort ziehen mittlerweile ebenfalls Wolkenfelder mit Starkregen im Gepäck durch. Erst am Montag soll sich die Lage in weiten Teilen Bayerns wieder entspannen.

+ Der DWD gibt für Teile Frankens und der Oberpfalz die höchste Warnstufe aus. © Screenshot / Deutscher Wetterdienst

Besonders Oberfranken hat es am Samstag heftig getroffen. Die Polizei meldete mehr als 100 Einsätze - vorwiegend um die Gemeinde Bindlach (Landkreis Bayreuth) herum und im Landkreis Coburg. Zahlreiche Keller seien vollgelaufen, sagte ein Sprecher am Sonntag. Bei Gößweinstein im Landkreis Forchheim kam es zu einem Erdrutsch. Auf der A72 bei Köditz im Landkreis Hof schleuderte eine fünfköpfige Familie mit ihrem Auto auf regennasser Fahrbahn gegen die Mittelleitplanke. Anschließend schlitterte das Auto quer über die Fahrbahn in einen Wildschutzzaun. Dabei wurden die Kinder im Alter von zwei bis zwölf Jahren verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Mehrere Blitzeinschläge in Niederbayern und der Oberpfalz

Auch in der Oberpfalz und Niederbayern musste die Feuerwehr und die Polizei immer wieder ausrücken. Bei Vilseck setzte ein Blitzeinschlag die Bahnschranken außer Betrieb. Die Züge mussten auf Sicht fahren. Im Landkreis Dingolfing fing ein Strommast Feuer, nachdem dort ebenfalls der Blitz eingeschlagen hatte.

Heftig ging es auch in Schwaben zu. Dort liefen im Landkreis Donau-Ries rund zwei Dutzend Keller voll, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Auf dem Bodensee kenterten bei Sturm mehrere Segelboote. Die Landesleitzentrale Vorarlberg löste internationalen Seenotalarm aus. Zahlreiche Polizeiboote, Feuerwehren, Wasserretter und Hubschrauber waren im Einsatz. Im Nachbarland Österreich wütenden ebenfalls heftige Gewitter. Die Ötztalstraße in Tirol musste nach einem Felssturz gesperrt werden. „Obergurgl ist derzeit über keinen Verkehrsweg erreichbar“, teilte die Polizei in Sölden mit. Eine Luftbrücke stelle die Versorgung der Bevölkerung sicher. (tel) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

