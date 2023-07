„Amtliche Warnung vor starkem Gewitter“ in Bayern – DWD warnt auch für München vor Starkregen und Sturmböen

Von: Felix Herz

Gewitter samt Starkregen und Sturmböen haben Bayern auch am letzten Juli-Wochenende fest im Griff. Der DWD warnt auch für die Landeshauptstadt. (Symbolbild) © SNA / IMAGO

Starkregen und Sturmböen – Gewitter und Unwetter haben den Freistaat auch am letzten Juli-Wochenende fest im Griff. Vom Sommer fehlt jede Spur.

München – Es donnert über München am Samstagmorgen, 29. Juli, dazu gibt es starken Regen. Der Blick auf die Wetterkarte des Deutschen Wetterdienstes bestätigt den Blick aus dem Fenster: Für München und Umgebung, sowie weitere Landkreise in Bayern, warnt der DWD vor Gewittern.

Experte mahnt: Extreme Wetterereignisse in Bayern immer wahrscheinlicher.

Gewitter in Bayern: DWD warnt vor Starkregen und Sturmböen

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Samstagmorgen in München und Umgebung, sowie für die Landkreise westlich der Landeshauptstadt vor „Starkem Gewitter“. In der Meldung des DWD heißt es dazu: „Von Westen ziehen einzelne Gewitter auf. Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 15 Liter pro Quadratmeter pro Stunde sowie Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h.“

Zum Lesen: In Bayern gab es unter der Woche sogar einen Tornado, der Teile Burghausens verwüstete.

Auch im Nordwesten entlang der Grenze zu Baden-Württemberg gibt es Gewitterwarnungen – hier immerhin „nur“ Stufe eins. Entsprechend schreibt der DWD auch nur von Gewittern und Sturmböen bis 60 km/h.

Warnlagebericht des Deutschen Wetterdienstes: Wie geht es weiter in Bayern?

Das Wetter in Bayern gestalte sich auch weiterhin wechselhaft, schreibt der DWD. Im Tagesverlauf des Samstags gebe es weitere Gewitter, und mehr: „Lokale Unwetter infolge heftigen Starkregens und Hagel mit Korngrößen bis 3 Zentimeter wahrscheinlich, lokal auch schwere Sturmböen um 90 km/h.“

In der Nacht zum Sonntag, 30. Juli, verringere sich das Unwetter-Risiko dann allmählich, doch bis in die Morgenstunden seien weiter Gewitter möglich, schreibt der DWD. (fhz)

