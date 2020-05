Eisheilige im Anmarsch: In Bayern wird‘s richtig kalt - DWD gibt noch andere Warnung heraus

Da braut sich was zusammen: Nach frühsommerlichem Wetter in Bayern kommt am Montag der große Umschwung: Es wird ungemütlich - und richtig kalt. Und es gibt sogar eine Warnung.

Das Wetter in Bayern war in den vergangenen Tagen sonnig, warm und frühsommerlich.

war in den vergangenen Tagen sonnig, warm und frühsommerlich. Mit den Eisheiligen kommt aber der große Wetterumschwung in Bayern .

in . Es wird kalt, regnerisch, windig - und der DWD spricht auch eine Wetterwarnung aus.



München - In den vergangenen Tagen waren die Menschen in Bayern vom Wetter so richtig verwöhnt. Es war warm und sonnig, der Muttertag am Sonntag konnte nach kurzen Schauern am Morgen sogar im Freien gefeiert werden.

Wetterumschwung in Bayern: Eisheilige bringen pünktlich Bodenfrost

Doch damit ist jetzt erstmal Schluss. Wetterexperten sagen für die Nacht von Montag auf Dienstag einen massiven Wetterumschwung an, die kommende Woche wird dann kalt, regnerisch und windig. Ungewöhnlich ist das nicht: die Eisheiligen stehen in dieser Woche an.

Bereits am Montag baut sich laut Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met ein Regenband entlang des Mains auf, das dann im Laufe des Tages in Richtung Süden zieht.

Wetter: Regen und sogar Schnee in Bayern

Zum Glück, werden viele sagen. Schließlich ist es viel zu trocken. Allerdings: Beim Regen wird es vielerorts nicht bleiben. Alle, die auf 500 bis 700 Metern wohnen, müssen sich auf Schnee einstellen.

Dabei wird es nicht bei ein paar Tropfen oder Flocken bleiben. „Regional sind vom Saarland, über das südliche Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern bis nach Thüringen und Sachsen 20 bis 40 Liter Niederschlag pro Quadratmeter möglich. Lokal auch bis zu 50 Liter Regen“, schreibt Jung in einer Mitteilung.

Temperatursturz: Bayern muss sich auf kalte Nächte einstellen

Der Temperatursturz ist deutlich und sehr spürbar. Während es am Wochenende mit 25 Grad und darüber richtig sommerlich war, rauscht die Temperatur um 20 und noch mehr Grad nach unten. Am Montag schon gehen die Temperaturen auf 10 bis 5 Grad herunter, in der Nacht wird es dann richtig kalt.

Wetter in Bayern ändert sich stark: In der Nacht kommt Schnee

„Die kommende Nacht bringt im Süden teilweise Schneeflocken bis ganz runter und morgen früh müssen wir in vielen Landesteilen mit Bodenfrost und sogar mit Luftfrost rechnen“, so Jung.

Mit Regen und Kälte kommt auch Wind, der stellenweise etwas stärker ausfallen wird. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für die Alpen-Landkreise vor Sturmböen oberhalb von 1500 Metern. Mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h und 75 km/h, anfangs aus südlicher, später aus nordwestlicher Richtung, ist zu rechnen.

Eisheilige bringen Sturm nach Bayern - teilweise mit schweren Böen

„In exponierten Lagen muss mit schweren Sturmböen bis 90 km/h gerechnet werden“, so der DWD. In manchen Föhntälern frischt der Wind ordentlich auf, es kann zu Böen aus südlicher Richtung mit bis zu 60 km/h kommen.

Wetter in Bayern: Nach den Eisheiligen wird es wieder warm

Am Dienstag soll der Spuk dann aber schon wieder vorbei sein, die Wetterlage beruhigt sich. Aber: Es bleibt erst einmal mit um die 10 Grad kalt. Kaum sind die Eisheiligen am Freitag vorbei, klettern die Temperaturen aber - so weit sich das im Moment voraussagen lässt - wieder in die Höhe. Am Sonntag sollen etwa 18 Grad erreicht werden. Und: Es wird sonnig.

