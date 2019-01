Wetter in Bayern: Erst Schnee - dann bringt Wetterphänomen heftigen Temperatursprung

Ein Tief über Südschweden lenkt feuchte Polarluft nach Bayern. Die bringt trübe Suppe mit Schnee und Glätte. Doch dann wirbelt ein Wetterphänomen alles durcheinander.

In der Nacht auf Dienstag wurde es richtig glatt auf den Straßen in Nordbayern. Schnee und überfrierende Nässe sorgten für diverse Unfälle.

Von Mittwoch bis Freitag schneit es immer wieder in ganz Bayern.

Am Wochenende kommt neuer Niederschlag an den Alpen. Zusätzlich wird es ungewöhnlich warm.

Wetter in Bayern am Dienstag, 29. Januar: Viele Unfälle wegen Glätte

Überfrierende Nässe und Schneefälle führten laut Polizei zu zahlreichen Unfällen. Allein aus Oberfranken meldet die Polizei 24 glättebedingte Crashs. Drei Menschen wurden leicht verletzt. Unter anderem kam ein Lkw ins Schleudern, rammte einen Pkw und schubste diesen von der Straße.

Auch im nördlichen Oberbayern kam es zu mehreren Unfällen. Interessanterweise handelt es sich bei den betroffenen Regionen genau um die Ecken, die von dem beispiellosen Schneechaos‘ Anfang Januar verschont geblieben sind.

Auch in Nordrhein-Westfalen kam es zu Glätte-Unfällen. In Gütersloh verunglückte ein 23-jähriger Autofahrer schwer, wie owl24.de* berichtet.

Auch die kommenden Nächte kann es laut Deutschem Wetterdienst immer wieder kleinere Schneeschauer über ganz Bayern geben. Bei tagsüber Plusgraden und nachts durchgehend Frost kann es immer wieder zu gefährlich glatten Straßen durch überfrierende Nässe kommen.

Zum Wochenende sieht der Deutsche Wetterdienst ein bekanntes Wetterphänomen auf den Alpenraum zukommen. Föhnwinde könnten für plus 10 Grad am Alpenrand am Freitag sorgen. Zusätzlich gibt‘s laut Langzeitprognose viel Niederschlag, was für ein interessantes Wetter in Südbayern sorgen sollte.

