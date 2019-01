Seit einer Woche sorgt starker Schneefall für extreme Winterverhältnisse in Oberbayern. Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst rechnen mit einer neuen Unwetterfront am Wochenende.

Seit rund einer Woche gibt es ein extremes Winterwetter in der bayerischen Alpenregion.

Zwei Menschen verloren bereits ihr Leben: Ein neunjähriger Junge wurde in Aying von einem Baum erschlagen. Der Fahrer (48) eines Räumfahrzeugs verunglückte in Lenggries.

Schnee-Chaos auch im Verkehr: Die Bayerische Oberlandbahn (BOB) fährt seit Tagen nur eingeschränkt.

Die Gemeinde Jachenau war zwischenzeitlich von der Außenwelt abgeschnitten. Nun ist sie wieder über die St2071 erreichbar (Merkur.de).

Der Deutsche Wetterdienst rechnet ab Samstagabend mit neuen starken Schneefällen in der Alpenregion.

Update um 19.15 Uhr:

Markus Söder verkündet auf Twitter, dass die eingeschneiten Katastrophengebiete in Bayern weitere Hilfe bekommen werden. Der „Freistaat wird ab sofort alle betroffenen Regionen mit insgesamt 500 zusätzlichen Polizistinnen und Polizisten unterstützen“, verkündet er und bedankt sich bei allen Einsatzkräften, die rund um die Uhr vor Ort sind. „Ganz Bayern steht in Solidarität!“

Schneefall in Oberbayern: Freistaat wird ab sofort alle betroffenen Regionen mit insgesamt 500 zusätzlichen Polizistinnen u Polizisten unterstützen. Mein ausdrücklicher Dank geht an die vielen Menschen, die rund um die Uhr im Einsatz sind. Ganz Bayern steht in Solidarität! pic.twitter.com/gFjpPjCmnW — Markus Söder (@Markus_Soeder) 12. Januar 2019

Wetter in Bayern: Sorge um Schneelast auf den Dächern - THW warnt

Update um 18.50 Uhr:

Hausbesitzer machen sich Sorgen um ihre Dächer. Die meisten Häuser sind nicht dafür ausgelegt, so hohe Scheelasten zu tragen. Besonders wenn es regnet oder der Schnee zu Eis gefriert, vervielfacht sich das Gewicht. Einige Anwohner wünschen sich, dass der THW ihre Dächer räumt. Doch das ist mit Risiko verbunden. Der THW Schongau hat eine wichtige Warnung für alle betroffenen Bewohner.

Lawinengefahr weiterhin extrem hoch

Update um 18.15 Uhr:

Die Lawinengefahr in den Berchtesgadener Alpen ist laut Einschätzung von Experten zwar gesunken, bleibt aber dennoch erheblich. Für den Samstag stufte der Lawinendienst Bayern die Gefahr in allen Gebieten der bayerischen Alpen auf Warnstufe 3 ein, das ist die dritthöchste von fünf Gefahrenstufen. Am Freitag hatten die Fachleute in den Berchtesgadener Alpen noch von großer Gefahr, Warnstufe 4, gesprochen. In den übrigen Alpen in Bayern galt am Freitag bereits Warnstufe 3.

Die Hauptgefahr geht demnach von großen oder sehr großen Lockerschnee- und Schneebrettlawinen aus, die sich wegen des Gewichts des Neuschnees auf den alten Schnee von selbst lösen könnten. Lawinen könnten bis in Tallagen hinabgehen und hangnahe Verkehrs- und Wanderwege gefährden. Der Lawinenwarndienst empfiehlt ausdrücklich, besonders vorsichtig zu sein und eine überlegte Routenwahl zu treffen, sollte man im Gebirge unterwegs sein.

Weitere gefährliche Stellen lägen oberhalb von Waldgrenzen, vorwiegend im kammnahen Steilgelände mit nördlichen, östlichen und südlichen Hangrichtungen, in eingewehten Rinnen und Mulden sowie an Übergängen von viel zu wenig Schnee, hieß es weiter. Vor allem große zusätzliche Belastung, etwa durch eine Skifahrergruppe ohne Abstände, könne große Schneebrettlawinen auslösen. Seit Freitag waren den Angaben zufolge in den bayerischen Alpen weitere 10 Zentimeter Neuschnee gefallen.

Helfer sind laut Söder „sehr, sehr besorgt“

Update um 14.05 Uhr: Der Freistaat schickt 500 Bereitschaftspolizisten zusätzlich in die tief verschneiten Katastrophenregionen. „Es gibt keinen Anlass zur Panik, aber schon zu ernster Besorgnis“, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Samstag bei einem Besuch in Bad Tölz. Dort wollte er sich einen Überblick über die Situation verschaffen und nahm dazu an einer Lagebesprechung der Einsatzkräfte teil.

Insgesamt sind Söder zufolge bald 5000 Kräfte im Einsatz - und vor allem damit beschäftigt, einsturzgefährdete Dächer vom Schnee zu befreien. Bei Bedarf sollen weitere Helfer in Bewegung gesetzt werden. Alle seien „volle Pulle im Einsatz“, betonte Söder. „Die größte Herausforderung der nächste Tage wird die Dächerlast sein. Durch den Regen wird insgesamt die Last schwerer.“ Die Helfer seien „sehr sehr besorgt“.

Feuerwehr warnt Passanten vor „Gefahr von oben“

Update um 12.55 Uhr: Die Augsburger Feuerwehr wendet sich nun mit einer ernsten Bitte an die Bevölkerung, die allerdings in einer Pressemitteilung humorvoll verpackt wurde: „Die Bevölkerung sollte bitte in diesen Tagen nicht beim Gehen den Smartphone-Wetterbericht anschauen, sondern lieber live beobachten, was sich oben drüber so tut“, heißt es in der Pressemitteilung. Gemeint sich gefährliche große Eiszapfen und Dachlawinen, die auf Grund des Tauwetters nach unten fallen könnten. Abgesperrte Bereiche seien unbedingt zu meiden.

+ Eiszapfen können für Passanten zur Gefahr werden. Die Augsburger Feuerwehr warnt bereits. © Feuerwehr Augsburg

Hunderte Erdinger Feuerwehrleute helfen im Berchtesgadener Land aus

Update um 12.30 Uhr: Am frühen Samstagmorgen brach das erste 180-köpfige Kontingent von Feuerwehrleuten aus dem Kreis Erding nach Berchtesgaden auf. Dort mussten rund 400 Hausdächer vom Schnee befreit werden. Am Sonntag macht sich ein zweiter Konvoi mit weiteren 180 Kräften nach Südostbayern auf den Weg, wo der Katastrophenfall ausgerufen wurde. Über die Schnee-Lage im Raum Erding berichtet Merkur.de hier.

Baum stürzt im Landkreis München auf fahrenden Ford - Dach eingedrückt

Update um 11.25 Uhr: Mitten unter der Fahrt wurde der Ford eines 49-Jährigen aus Glonn (Landkreis München) am frühen Samstagmorgen von einem umstürzenden Baum getroffen. Danach war das Dach eingedrückt und die Windschutzscheibe zersplittert. Mehr über den Unfall lesen Sie hier auf Merkur.de.

+ Der Wagen wurde voll getroffen. © Feuerwehr Harthausen

Gebirgsjäger im Schneedienst werden von manchen angeblich „wie Lakaien behandelt“

Update um 10.30 Uhr: Auf Anraten der Lawinenwarnkommission löst die Bundeswehr am Samstag im Zeitraum von 10.30 Uhr bis etwa 13 Uhr im Chiemgau (Bereich Ruhpolding und Reit im Winkl) kontrollierte Lawinenabgänge aus. Gebirgsjäger der Bundeswehr helfen auch in Bischofswiesen (Berchtesgadener Land) aus. Die Soldaten befreien Dächer von Schneemassen.

Wie bgland24.de nun berichtet, gibt es allerdings einige unfreundliche Begegnungen mit Anwohnern. „Offensichtlich scheinen sich so manche Hauseigentümer dazu berufen zu fühlen, die Helfer zu ihren Leibeigenen zu ernennen und sie wie Lakaien zu behandeln", berichtet eine empörte Leserin des Nachrichtenportals. Mancher Hauseigentümer habe vergessen, „was der tatsächliche Auftrag des Katastrophenschutzes ist, der nicht darin besteht, diesen als Hausmeisterservice zu nutzen.“ Auch würden dreiste Bemerkungen in Richtung der Soldaten fallen, wie beispielsweise: "Das geht aber auch a bissl schneller!"

Mann warf sich vor einem Schneepflug - der Bürgermeister muss eingreifen

Update um 10.20 Uhr: Es ist eine kuriose Geschichte aus Hohenpeißenberg, aber auch sehr dreist: Ein Mann warf sich vor einem Schneepflug und krallte sich an ihm fest! Er forderte, dass der Fahrer seine private Einfahrt freiräumen solle. Der Bürgermeister musste eingreifen. Es war leider nicht die einzige unangenehme Begegnung mit Bürgern, schreibt Merkur.de.

Katastrophenfall in mehreren Landkreisen ausgerufen - ein Kind und ein 48-Jähriger sterben

Die bisherige Schnee-Bilanz in Oberbayern ist verheerend: In den Landkreisen Miesbach, Berchtesgadener Land, Traunstein und Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen wurde in den vergangenen Tagen der Katastrophenfall ausgerufen. Der Schulunterricht fiel vielerorts aus. Schon jetzt ist klar: Auch am Montag wird im Kreis Miesbach kein Schulunterricht stattfinden (Merkur.de).

Noch viel schlimmer: Zwei Menschen verloren auf besonders tragische Weise ihr Leben. Am Donnerstag wurde in Aying (Landkreis München) ein neunjähriger Junge von einem Baum erschlagen (Merkur.de). Die Polizei geht davon aus, dass der Baum unter der Schneelast zusammenbrach. Am Freitag gab es einen weiteren Unglücksfall in Lenggries: Ein Mitarbeiter der Tölzer Straßenmeisterei starb. Er geriet mit seinem Räumfahrzeug in einen Wasserzulauf der Isar. Trotz einer mehrstündigen und dramatischen Rettungsaktion, verlor der 48-Jährige den Kampf um sein Leben (Merkur.de).

Nächste Unwetterfront kommt ab Samstagabend - DWD warnt vor starkem Schneefall

Derweil warnt der deutsche Wetterdienst vor einem neuen Unwetter. Ab Samstagabend soll es wieder stark schneien. Die neuen Schneefälle in der Alpenregion sollen bis Dienstagvormittag anhalten. Dabei werden vor allem oberhalb von 800 Meter Neuschneemengen zwischen 40 und 70 cm, in Staulaugen der Allgäuer und Berchtesgadener Alpen auch bis über 100 cm erwartet. Vor allem im Hochgebirge ist dabei mit starken Schneeverwehungen zu rechnen!

Erhebliche Lawinengefahr im bayerischen Alpenraum

Wintersportler sollten auch besonders vorsichtig sein: Im bayerischen Alpenraum ist die Lawinengefahr als erheblich einzustufen (Stufe 3). Laut dem Lawinenenwarndienst Bayern geht die Hauptgefahr weiterhin von großen, vereinzelt auch sehr großen Lockerschnee- und Schneebrettlawinen aus, die sich durch die Auflast vom Neuschnee auf die Altschneedecke von selbst lösen können.

Sprengladung verschwunden: Schwierige Lawinensprengung

Zusätzliche Aufregung gab es am Freitag am Spitzingsee: Den ganzen Freitag über war die Spitzingstraße wegen Lawinensprengung gesperrt. Grund war eine im Schnee verschwundene Ladung. Mittlerweile gibt es aber Entwarnung, berichtet Merkur.de.

„Die Mädels waren am Boden zerstört“: Hallenturnier abgesagt

Schwere Schneelasten auf Dächern sorgen für zusätzliche Gefahren. So musste nun auch auch die Dreifachhalle in Peiting gesperrt werden. Ein Damen-Fußballturnier wurde abgesagt. „Die Mädels waren am Boden zerstört“, erfuhr Merkur.de.

Ein Held der Straße - unterwegs mit einem Ebersberger Straßenwärter

Franz Weiherer (25) steht auf, wenn andere ins Bett gehen. Ab 1.30 Uhr nachts räumt er Schnee, damit die Menschen im Ebersberger Landkreis am Morgen freie Straßen haben. Momentan macht er viele Überstunden und hat kein Wochenende. Ein Merkur-Reporter begleitete ihn.

