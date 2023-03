„Kräftige Gewitter und Tornado-Gefahr“: Bayern vor Wetter-Schock – erst warm, dann „knallt es richtig“

Bayern stehen zwei ziemliche Wetter-Gegensätze bevor. Zum Wochenstart wird es erst warm – dann drohen teils heftige Gewitter und Starkregen.

München – Turbulenter Wochenstart im Freistaat: Im aktuellen Wetter-Video von wetternet auf YouTube bespricht Diplom-Meteorologe Dominik Jung das Wetter für die anstehende Woche. Demnach dominieren ab Montag, 13. März, zwei Gegensätze das Wetter in Bayern – zunächst wird es warm, dann „knallt es richtig“, so Jung.

Wetter in Bayern: Erst warm – dann heftige Gewitter

Die Woche beginnt in Bayern mit angenehmen Frühlingstemperaturen. In ganz Bayern, so kündigt es die Wetterkarte im aktuellen wetternet-Video auf YouTube an, locken tagsüber zunächst warme 18 Grad an die frische Luft. Richtung Nachmittag gibt es dann laut Jung aber die „von Frankreich kommende Gewitterlinie“. Dann drohen „schwere Sturmböen zum Teil bis in tiefe Lagen“, hier und da bestehe sogar „eine erhöhte Tornado-Gefahr“.

Das Wetter in Bayern steht vor zwei extremen Gegensätzen: Zunächst steht der wärmste Tag des bisherigen Jahres bevor – dann wird es ungemütlich. Sogar von Tornado-Gefahr ist die Rede. (Symbolbild) © ZUMA Wire / IMAGO / Screenshot wetternet / YouTube / Merkur-Collage

Neben Südwest-Deutschland ist vor allem der Nordwesten und der Norden Bayerns betroffen – die Regionen rund um Nürnberg, Aschaffenburg und Würzburg liegen laut der wetternet-Karte direkt in der Schneise der herannahenden Gewitterlinie. Bayern treffen die „heftigen Gewitter“ gegen Abend, ab ca. 20 Uhr rollt die Front über den Freistaat hinweg. Mindestens vom heftigen Regen ebenfalls betroffen ist auch die Landeshauptstadt München.

Temperatursturz zur Wochenmitte: April-Wetter im März

Der Dienstag, 14. März, wird in Bayern laut wetternet-Prognose durchzogen sein von weiteren Regenschauern, die Temperaturen fallen auf etwa zehn bis elf Grad. Noch weiter runter geht es dann am Mittwoch, 15 März – im Süden von Bayern, auch rund um München, gibt es Schneeregen bei frostigen drei Grad. Im Norden von Bayern bleibt es bei rund fünf Grad immerhin weitgehend trocken. „Schon wieder April-Wetter mitten im März“, kommentiert Experte Jung.

Zum Ende der kommenden Woche hin wird es dann wieder etwas wärmer, am Donnerstag, 16. März, klettern die Temperaturen auf etwa sechs bis acht Grad, am Wochenende könnte es wieder zweistellig werden. (fhz)

