Sturmböen und Starkregen in Bayern: Die Gewitter-Saison ist eröffnet - Was tun, wenn es blitzt?

Immer mehr schwülere Luft drängt aus dem Westen nach Bayern. Damit erhöht sich auch das Gewitterrisiko. Doch was tun, wenn man von einem Unwetter überrascht wird?

München - In manchen Teilen Bayerns tauchen schon am Donnerstag die ersten Vorboten eines Wetterumschwungs auf. Schwarze Gewitterwolken ziehen aus dem Westen Deutschlands auch in den Freistaat. Im Gepäck haben sie Starkregen, Sturmböen und Hagel. In den kommenden Tagen kann es täglich krachen. Wir geben Tipps, was man tun kann, wenn man von einem Unwetter überrascht wird.

Deutscher Wetterdienst warnt vor Unwettern in Bayern

Das Hoch Waltraud hat dem Freistaat in den vergangenen Tagen die ersten sommerlichen Tage spendiert. Doch jetzt macht sich Konkurrenz breit. Mit Tief Olger drängt zunehmend warme und schwüle Luft aus dem Westen in Richtung Bayern, heißt es auf wetteronline.de. Mit der feuchten Luft steigt auch das Gewitterrisiko enorm an. Besonders betroffen sind laut Deutschem Wetterdienst (DWD) das westliche Franken, der Bayerwald und der westliche Alpenrand. Die Unwetter haben das Potenzial für Starkregen (25 Liter pro Quadratmeter in kürzester Zeit), Hagel und Sturmböen von bis zu 70 Stundenkilometern.

In der Nacht auf Freitag nimmt das Gewitterrisiko ab, nur um am Freitag bei Temperaturen von maximal 28 Grad wieder neuen Schub aufzunehmen. Dabei ist vor allem der Westen des Landes sowie der Alpenraum betroffen. Weitestgehend verschont bleiben die Bezirke Oberpfalz und Niederbayern. Am Wochenende kann es dann in ganz Bayern regnen und gewittern. Es wird wieder kühler. Unter den Regenwolken werden nur noch durchschnittlich 20 bis 22 Grad erreicht.

Wetter: Was tun, wenn man von einem Gewitter überrascht wird?

Vielen Menschen haben wahrscheinlich Fronleichnam genutzt und ein langes Wochenende eingelegt. Dieses verbringen wohl die meisten im Freien. Dabei kann es durchaus vorkommen, dass man beim Spaziergang oder am See von heftigen Gewittern und Unwettern überrascht wird. Eine große Gefahr dabei ist, vom Blitz getroffen zu werden. Im Jahr passiert das in Deutschland rund 700 Menschen. 110 werden dabei verletzt. Vier Menschen sterben im Schnitt durch einen Blitzeinschlag. Die Wetter-Experten von wetteronline.de haben einige Tipps auf Lager, um trotz Gewitter wieder sicher nach Hause zukommen.

Sport im Freien während eines Gewitters ist keine gute Idee. Den Golf- oder Tennisschläger sollte man dann schnell einpacken und in einem Haus Schutz suchen. Und auch ein Bad im See kann sehr gefährlich werden. „Selbst wenn ein Blitz in 100 Meter Entfernung einschlägt, wird der Strom noch weitergeleitet und kann den gesamten Körper erfassen.“ Auch ein Aufenthalt im Campingwagen oder im Zelt mit Metallstangen kann gefährlich werden. Bei Gewitter lieber ab ins Auto. Hier ist man aufgrund des Effekts des faradayschen Käfigs gut geschützt.

Sollte man beim Spazierengehen auf freiem Feld von einem Unwetter überrascht werden, dann empfehlen die Experten in die Hocke zu gehen. Die Beine sollten dabei geschlossen sein. „Bei gespreizten Beinen kann eine sogenannte Schrittspannung entstehen, wenn ein Blitz in unmittelbarer Nähe einschlägt.“ Außerdem sollte man mindestens zehn Meter von einzelnen Bäumen oder Baumgruppen entfernt stehen. (tel)

