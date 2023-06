Golfballgroße Hagelkörner in Oberbayern: Unwetter ziehen über den Freistaat

Wetter-News

Die Unwetter-Serie in Bayern geht weiter. Am Abend warnte der DWD vor Unwettern. In München blitzte und donnerte es, Regen fiel.

Update vom 23. Juni, 6.55 Uhr: Gewitter sind am Donnerstagabend auch über Bayern niedergegangen. Die Polizei meldete zunächst jedoch keine weitreichenden Vorkommnisse. Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord verzeichnete zum Beispiel umgestürzte Bäume und überflutete Straßen. „Keine größeren Sachschäden“, hieß es dort dennoch. Auch sei niemand verletzt worden.

Es habe mehrere Alarme gegeben, ein Baum sei im Landkreis Kulmbach über eine Nebenstraße gekippt, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken. Auch andernorts gab es Gewitter und Regen.

Im oberbayerischen Valley gingen golfballgroße Hagelkörner nieder. Von Schäden war bei der Polizei zunächst nichts bekannt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte teils Starkregen, Hagel und Sturmböen angekündigt - und Hagelkörner mit einem Durchmesser bis fünf Zentimeter. In München blitze und donnerte es, außerdem regnete es stark.

+ Unwetter zogen über Bayern - mit teils großen Hagelkörnern. © Alex Forstreuter/Elke Richte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

DWD warnt: Unwetter im Großraum München

Update vom 22. Juni, 19.20 Uhr: Mittlerweile treten die angekündigten Gewitter bayernweit auf. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt insbesondere im Großraum München vor extremen Unwettern. Betroffen ist damit die bayerische Landeshauptstadt sowie angrenzende Landkreise wie Starnberg, Weilheim oder Bad Tölz.

Starke Gewitter sind aktuell jedoch auch in weiteren Teilen Oberbayerns und in Schwaben zu erwarten. Unter anderem zählt Augsburg zu den Orten, denen der DWD „Warnungen vor extremen Unwettern“ attestiert. Zeitgleich fallen in Bayern mitunter extreme Niederschläge aus dem Südwesten, die bis 20.30 Uhr unter anderem die Oberpfalz erreichen können.

Auch die Katastrophenwarn-App KATWARN hat im Münchner Umland vor „schweren Gewittern mit Orkanböen“ und „extrem heftigen Starkregen gewarnt“.

Gewitterwarnung in Bayern: Experten warnen vor „extremen Orkanböen und Starkregen“

Update vom 22. Juni, 16.30 Uhr: Die angekündigten Unwetter und schweren Gewitter lassen in Bayern weiter auf sich warten. Der DWD hält aber weiter daran fest, dass es im Laufe des späten Nachmittags zu den vorhergesagten Wetter-Erscheinungen kommt. In anderen Regionen der Bundesrepublik zeigt sich indessen schon mehr: Unter anderem rund um Kassel gilt derzeit die höchste Unwetterwarnstufe, die Experten warnen vor „extremen Orkanböen und extremen Starkregen“.

Update vom 22. Juni, 12.30 Uhr: Gnadenfrist in Bayern – zumindest was die angekündigten Unwetter angeht. Denn diese werden nun laut DWD erst um 16 Uhr erwartet, statt wie bisher angenommen bereits um 13 Uhr. Unverändert bleibt jedoch die Schwere der Gewitter, die der Deutsche Wetterdienst ankündigt.

Erstmeldung vom 22. Juni:

München – Zwischen großer Hitze und schweren Gewittern mit folgenreichen Schäden ist in Bayern derzeit alles dabei. Der gestrige Mittwoch, 21. Juni, war geprägt von Hitze am einen und teils schweren Unwettern am anderen Ort. Am heutigen Donnerstag, 22. Juni, geht es nahtlos weiter – mit dem Unterschied, dass der Deutsche Wetterdienst (DWD) bereits seit gestern eindringlich vor den heutigen Wetterereignissen warnt.

„Schwere Gewitter, Hagel, Starkregen, Orkanböen“: Eindringliche Warnung des DWD

Seit Mittwoch ist der komplette Freistaat in der DWD-Warnkarte mit roten Streifen versehen. Dies steht für „Vorabinformation Unwetter“, ist also eine Warnung, die im Voraus herausgegeben wird. Am Donnerstag soll es demnach in ganz Bayern zu „schweren Gewittern“ kommen. Die Warnung gilt für den Zeitraum 13 Uhr bis Freitagfrüh, 4 Uhr. Am Morgen und Vormittag soll es dagegen noch heiß bleiben, damit ist es der „3. Tag der Warnsituation in Folge“ schreibt der DWD über die anhaltende Hitze.

+ Die Unwetter-Serie in Bayern reißt nicht ab. Am Donnerstag, 22. Juni, soll es zunächst wieder sehr heiß werden – ab Mittag warnt der DWD aber flächendeckend vor schweren Gewittern. (Symbolbild) © Ulrich Wagner/Imago

Danach geht es aber los mit den Unwettern. Dazu heißt es vonseiten des Deutschen Wetterdienstes: „Ab Donnerstagnachmittag bilden sich von Südwesten her immer häufiger teils schwere Gewitter. Lokal können in Verbindung mit diesen Gewittern heftiger Starkregen mit Mengen um 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Sturm- bis Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 80 und 120 km/h und Hagel um 5 cm auftreten“. Auch die Landeshauptstadt München liegt mitten im Warngebiet des DWD.

Doch damit nicht genug. Vereinzelt seien sogar „Großhagel mit Korngrößen um 7 Zentimeter“ sowie „Orkanböen bis 140 Km/h“ möglich. Erst in der zweiten Nachthälfte am Freitag, 23. Juni, nehme die Unwetter-Gefahr vom Westen her langsam ab.

„Amtliche Warnung vor schweren Sturmböen“ am Alpenrand

Eine kleine Ausnahme stellt der Alpenraum dar – denn hier warnen die Experten vom DWD bereits am Morgen vor „schweren Sturmböen“ ab 1500 Metern Höhe. Neben der Hitze und der für ganz Bayern geltenden Unwetter-Warnung heißt es hier bereits ab 9 Uhr Achtung vor Windgeschwindigkeiten bis 90 Km/h. (fhz)

