Blau, gelb und rot: Mysteriöses Himmel-Leuchten in Bayern – und seine Ursachen

Von: Felix Herz

Der Himmel in Bayern kann in verschiedenen Farben erstrahlen – zum Beispiel mit einem blauen Leuchten mitten in der Nacht (Symbolbild), tagsüber gelb in München oder wie vor kurzem erst grellrot. Meist sind spannenden Wetterphänomene dafür verantwortlich.

Nicht nur blau-weiß – der Himmel in Bayern kann in den verschiedensten Farben leuchten. Sieht oft übernatürlich aus, hat aber ganz logische Ursachen.

München – Wie der „weiß-blaue Prunk-Baldachin der Gemütlichkeit“ sei der Himmel in Bayern, schrieb einst der Münchner Schriftsteller Carl Amery. Und in den Tourismus-Werbungen strahlt der Himmel, so auch besungen in der Hymne, ebenfalls weiß-blau auf die schöne Landschaft des Freistaats. In der Realität zeigt sich der bayerische Himmel aber durchaus abwechslungsreicher – und farbenfroh.

Farbenfroher Himmel in Bayern: Wetter-Phänomene und künstliche Ursachen

Oft mutet der Himmel in Bayern gar an, als entstamme er den Special-Effekt-Studios in Hollywood. Von grellrot leuchtend mitten in der Nacht bis zum gelben Tageslicht, das einem der „Mad Max“-Filme entstammen könnte, ist alles dabei. Und wenn das Wetter mal wieder ungemütlich wird, nimmt der Himmel in Bayern auch gerne mal eine bedrohlich schwarze Farbe an.

Doch wie so oft bei übernatürlich anmutenden Anblicken steckt auch in Bayern jeweils eine logisch erklärbare Ursache dahinter. Die aber nicht minder spannend ist.

Strahlend blauer Himmel in der Nacht: Leuchtende Wolken in Bayern

Immer wieder tritt das eher im Norden beheimatete Phänomen der leuchtenden Nachtwolken auch in Bayern auf. Doch was sind leuchtende Nachtwolken? Der Deutsche Wetterdienst erklärt: „Leuchtende Nachtwolken sind zarte silbrig-weiße Wolken in der oberen Atmosphäre der Erde, die in manchen Sommernächten meist in Nordrichtung am Horizont gesehen werden können.“

In Deutschland ist das Phänomen eher selten, in Bayern sogar noch seltener. Die leuchtenden Nachtwolken „können nur gesehen werden, wenn die Sonne zwischen 6 Grad und 16 Grad unter dem Horizont steht“, heißt es beim DWD. Denn dann werden die Wolken noch von der Sonne beschienen, obwohl der Himmel bereits dunkel ist. In Ausnahmefällen treten die leuchtenden Nachtwolken auch im Freistaat auf – so wie im Sommer 2019, hier aufgenommen in einer Sendung des BR.

Gelber Himmel über München: Der Besuch des Saharastaubs

Anfang des Jahres 2022 machte er gleich mehrfach von sich Reden: der Saharastaub. Vor allem im März deckte er unter anderem die Landeshauptstadt München ein, von Autos bis zu den Dächern erstrahlte die Stadt in einem dunklen Gelb.

So sah es am 15. März in München aus.

Doch auch der Himmel war orange-gelb, was zahlreichen Fotos, die sich rasend über Social Media verbreiteten, ein futuristisch-dystopisches Aussehen verlieh. Auch den dramatisch klingenden Blutregen brachte der Wüstensand mit sich – ein Wetterphänomen, bei dem die Regentropfen eine dunkelorangene Farbe annehmen, was ihnen den charakteristischen Namen verleiht.

Grellroter Nachthimmel über Bayern: Nutzer rätseln über die Ursache

Zu Beginn dieses Jahres postete der Reddit-Nutzer „u/Sasuke794“ ein Foto in dem sozialen Netzwerk, seinen Angaben nach aufgenommen mitten in der Nacht in Bayern, das einen unheimlich grellroten Himmel zeigt. Überprüfen lassen sich die Angaben nicht – die User diskutierten dennoch angeregt über die mögliche Ursache. Viele Theorien waren dabei, von glaubwürdigen bis zu witzigen – final erklären ließ sich das Phänomen allerdings nicht, da „u/Sasuke794“ nicht angab, wo genau er das Foto aufgenommen hatte.

Dem Ursprung des Leuchtens nach aber, das sich in der rechten, unteren Ecke des Fotos zu befinden scheint, wird der grellrote Schein aber künstlichen Ursprungs sein. Spezielle Gewächshauslampen oder Aktivitäten in einer Fabrik oder einem Chemiewerk sind die wahrscheinlichsten Ursachen für den beeindruckenden Himmel.

Sichtbares Gewittergrollen: Wenn der Himmel seine Muskeln spielen lässt

Oft ist es aber auch ein heftiges Unwetter, das den Himmel seine bayerisch-typische blau-weiße Farbe verlieren lässt. Ende Mai zum Beispiel suchte ein heftiges Unwetter Bayern heim – und das spiegelte sich in beeindruckender Weise auch am Himmel wider, der eine bedrohliche, lila-schwarze Farbe annahm und nur hin und wieder von Blitzen erleuchtet wurde.

Hitze, heftige Gewitter und sehr viel Regen: Unwetterfront erreicht Bayern

Starkregen, golfballgroße Hagelkörner und extreme Windböen sind keine Seltenheit im bayerischen Frühling. Wahrscheinlich also, dass diesem Buch im Jahr 2023 weitere Kapitel hinzugefügt werden – und der Himmel in Bayern weiter in den verschiedensten Farben leuchtet. (fhz)

