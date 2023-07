Es wird wieder heiß: Bayern vor nächster Hitzewelle – Vor allem am Sonntag haben es die Temperaturen in sich

Sommer, Sonne – und auch Gewitter

Am Wochenende feiert der Sommer sein Hitze-Comeback in Bayern: Über 30 Grad werden vorhergesagt, am Sonntag erreicht die Hitze ihren Höhepunkt.

München – Nach eher durchwachsenen Wetter-Tagen in Bayern bahnt sich nun wieder eine Hitzewelle an. Während es noch am Mittwoch in Bayern gewitterte und folgenschwere Unwetter über Franken hinwegfegten, ändert sich die Lage zum Wochenende hin auf ganzer Linie. Statt Starkregen und Sturmböen soll es laut Deutschem Wetterdienst Sonne und blauen Himmel geben.

Hitze am Wochenende: Mehr als 30 Grad sind schon am Freitag möglich

Bereits am Donnerstag, 6. Juli, wird es in Bayern spürbar wärmer als in den vergangenen Tagen. Im Tagesverlauf kommen Quellwolken und lockere Wolkenfelder dazu. An den Alpen sind allerdings wieder Schauer und Gewitter möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 22 und 27 Grad, in der Nacht soll es trocken bleiben.

Am Freitag, 7. Juli, kommt die Hitzewelle wohl so langsam in Fahrt. Es gibt viel Sonne, die Höchsttemperaturen steigen auf 26 bis 31 Grad. Dazu weht nur ein lauer Wind und auch in der Nacht bleibt der Himmel laut DWD mit wenigen Ausnahmen wolkenlos und trocken.

Hitze-Wochenende steht Bayern bevor: Höhepunkt am Sonntag

Noch heißer wird es laut DWD dann am Samstag, 8. Juli. Die Experten sprechen hier von „zunehmender Wärmebelastung“. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 28 und 34 Grad, doch im Verlauf des Nachmittags können vom Südwesten her dichtere Wolkenfelder über den Freistaat ziehen, im westlichen Alpenraum sind Sommergewitter möglich.

Am Sonntag, 9. Juli, steht dann der vorerst heißeste Tag an. Hier liegen die Höchsttemperaturen bei 30 bis 36 Grad bei viel Sonnenschein. Gen Nachmittag steigt aber auch hier wieder das Gewitterrisiko im Westen und im Alpenraum.

Hitze in Bayern: Warn-Hinweise und sorgenvolle Bürger

Wenn es so heiß wird in Bayern, freuen sich viele Menschen, in München tummeln sich die Sonnenanbeter an der Isar oder am Flaucher, in Nürnberg zieht es die Leute in den Stadtpark oder die umliegenden Badeseen und in Regensburg wird die Donauinsel zum Stadttreff. Für viele Menschen ist die große Hitze aber auch eine Belastung, teils birgt sie Gesundheitsrisiken – es gilt, die üblichen Warnhinweise und Tipps zu verinnerlichen: Viel Wasser trinken, im Schatten bleiben, sich körperlich nicht verausgaben.

Zudem erinnert die Hitze die Menschen an den Klimawandel. Die zunehmend intensiver und länger werdenden Dürre- und Hitzeperioden bereiten den Bürgern in Bayern Sorge. Demnach sagten 55 Prozent der Befragten, dass sie wegen der Trockenheit besorgt seien, wie aus einer veröffentlichten Umfrage des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hervorgeht. Bundesweit war der Anteil ähnlich hoch.

Ungewöhnlich warm und viel zu trocken - so war der Juni nach Angaben des DWD in Bayern. Die Bauern blicken deshalb sorgenvoll auf die Ernte und erwarten unterdurchschnittliche Erträge. Die Umfrage zeige, dass auch der Bevölkerung in Bayern bewusst sei, dass Wasser zunehmend knapp sei. (fhz mit Material von dpa)

