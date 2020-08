Hitze hält Bayern fest im Griff: Heftige Gewitter im Anmarsch - auch eine weitere Gefahr droht

Nun kommt mit Vollgas der Sommer zurück. Ein Hoch bringt extreme Temperaturen zurück in den Freistaat. Doch auch die ersten Wärme-Gewitter durchziehen Bayern.

Zuletzt war das Wetter in Bayern von Unwettern bestimmt.

Nun steht jedoch eine Kehrtwende an: Die Hitze kommt zurück.

Zum Wochenende klettern die Temperaturen wieder auf Höchstwerte.

Update vom 9. August, 11:13 Uhr: Auch am Sonntag bleibt die Wärmebelastung in Bayern sehr hoch. Es werden Temperaturen von bis zu 35 Grad erreicht. Dabei wird die heiße Luft immer feuchter, wie der Deutsche Wetterdienst meldet - das könnte zur Bildung erster Hitze-Gewitter führen.

Am Nachmittag und gegen Abend ist im fränkischen Bergland mit vereinzelten Gewittern zu rechnen. Auch im Bayerischen Wald können diese lokal auftreten. Es besteht die Gefahr auf Starkregen mit bis zu 25 Litern Niederschlag pro Quadratmeter innerhalb kürzester Zeit sowie Hagelkörnern mit bis zu 2 Zentimetern Durchmesser. Auch mit Sturmböen muss gerechnet werden.

Trotz Niederschlag wird die Wärmebelastung in Bayern auch in den kommenden Tagen anhalten. Die Waldbrandgefahr, vor allem in Franken, ist dabei sehr hoch.

In Nordbayern droht zudem eine andere Gefahr: Nach Angaben des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU) könnte hier der maximale Ozonwert im Laufe des Sonntags 190 µg/m3 erreichen. Das würde über der kritischen Ozon-Informationsschwelle von 180 µg/m3 liegen. Empfindliche oder vorgeschädigte Personen, zum Beispiel Asthmatiker, sind laut Umweltbundesamt besonders anfällig und sollten bei hohen Ozonwerten körperliche Anstrengungen im Freien am Nachmittag vermeiden.

Update vom 8. August, 8.41 Uhr: In Bayern bleibt es hochsommerlich an diesem Wochenende. Am Samstag liegen die Höchstwerte, laut Deutschem Wetterdienst (DWD) im Allgäu bei 27 und in Mainfranken bei 36 Grad. Der Sonntag könnte das noch einmal toppen. Da können es am Main bis zu 37 Grad werden.

Und dem Sonnengenuss steht auch nichts im Wege. Die Meteorologen sagen nur leichte Quellwolkenbildung voraus. Es bleibt vorwiegend sonnig. An den Mittelgebirgen und am Alpenrand kann es vereinzelt zu Hitzegewittern kommen, aber größtenteils bleibt es trocken.

Am Montag könnte es jedoch ungemütlich werden. Bei Temperaturen zwischen 32 und 37 Grad drohen schwere Gewitter. Es bleibt aber warm. In der Nacht pendelt sich das Thermometer um die 21 Grad ein. Es gibt also tropische Nächte in Bayern.

Bayern-Wetter: DWD gibt Hitze-Warnungen für Bayern raus

Update vom 7. August, 8.11 Uhr: Die amtlichen Hitze-Warnungen* des Deutschen Wetterdienstes im Freistaat (siehe Update vom 6. August, 20.35 Uhr) gelten ab dem heutigen Freitag, 11 Uhr bis 19 Uhr. Betroffen sind die Regionen rund um Würzburg und Nürnberg. Die Temperaturen können hier bis auf 34 Grad steigen.

Auch im restlichen Bayern wird heute große Hitze erwartet. In München werden rund 27 Grad erwartet. Am Wochenende bleibt es durchgehend sonnig und heiß. Am Samstag seien nur wenige Quellwolken zu sehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 28 und 37 Grad. Am Sonntag gebe es ebenfalls viel Sonnenschein, die Temperaturen erreichen maximal 37 Grad. Am heißesten werde es westlich des Spessarts.

Der Montag beginnt den Angaben nach ebenfalls sonnig. Im Tagesverlauf sind bei maximal 36 Grad besonders über dem Bergland häufiger Quellwolken sowie vereinzelte Schauer und Gewitter möglich.

Wetter in Bayern: Kehrtwende nach Hochwasser-Chaos - Deutscher Wetterdienst warnt bereits vor nächstem Phänomen

Update vom 6. August, 20.35 Uhr: Am Freitag gibt es im Freistaat viel Sonne, im Tagesverlauf kommen lockere Quellwolken hinzu. Das berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Am Untermain klettern die Temperaturen auf bis zu 34 Grad.

Für einige Teile Bayerns hat der DWD eine amtliche Warnung vor Hitze herausgegeben: „Am Freitag wird bis zu einer Höhe von 400m eine starke Wärmebelastung erwartet.“

Wetter in Bayern: Kehrtwende nach Hochwasser-Chaos - Hoch bringt Extrem-Werte zurück

Erstmeldung vom 5. August - München - Vom Sommer war in den letzten Tagen in Bayern wenig zu spüren. Stattdessen führten Unwetter mit Dauerregen zu Überschwemmungen. Vor allem im Süden des Freistaats war die Hochwasser-Lage prekär. Mitte der Woche meldet sich nun allerdings die Sonne zurück - und schon bald könnten auch die Temperaturen wieder Höchstwerte erreichen.

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) bestätigt: der Regen legt nun in Bayern erst einmal eine Pause ein. Freuen dürfte dies vor allem die Menschen rund um Passau sowie in den Landkreisen Miesbach*, Bad Tölz* und Garmisch-Partenkirchen*, wo die Fluss-Pegel zuletzt immer weiter anstiegen und bereits für Überschwemmungen sorgten. Gesperrt war deshalb auch die Autobahn 8.

Am heutigen Mittwoch (5. August) wird besonders in Franken viel Sonnenschein erwartet. In Nürnberg liegen die Temperaturen bei 20 Grad. Auch in München zeigt sich die Sonne bei bis zu 18 Grad. In anderen Regionen im Freistaat bleibt es am Mittwoch dagegen noch bewölkt. In den Alpen erreichen die Temperaturen bis zu 19 Grad, Höchstwerte von 28 Grad sollen am Untermain erreicht werden.

Wetter in Bayen: Hoch „Detlef“ bringt Hitze zurück - extreme Höchstwerte erwartet

Gegen Ende der Woche sorgt dann Hoch „Detlef“ für sommerliche Tage - bis zum Wochenende soll eine neue Hitzewelle richtig Fahrt aufgenommen haben, prognostiziert wetteronline. In ganz Bayern werden dann durchgehend Höchstwerte über 30 Grad erreicht - es könnten amtliche Hitze-Warnungen* folgen. Das Unwetter*-Risiko mit Schauern und Gewittern steigt dabei nur leicht an. (nema)

