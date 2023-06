30-Grad-Marke in Reichweite: Erste Hitzewelle in Bayern steht bevor – Waldbrandgefahr sehr hoch

Von: Klaus-Maria Mehr

Pünktlich zum meteorologischen Sommerbeginn schießen die Temperaturen in Bayern in luftige Höhen. Die heißesten Orte in Bayern in den kommenden Tagen finden Sie hier.

München – Liebe Bayern, packen Sie die Badehose aus! Es wird heiß und immer heißer. Zum Wochenende kratzt das Thermometer sogar knapp an der 30-Grad-Marke in ausgewählten Teilen des Freistaats. Das Hochsommer-Wetter lässt – trotz nassem Frühjahr – allerdings auch die Waldbrandgefahr deutlich steigen. In Niederbayern und der Oberpfalz herrscht bereits Gefahrenstufe vier von fünf möglichen Stufen. Ferner bringt das feuchtwarme Wetter auch neue Gewitter. Alle Regionen in Bayern und die kommenden Tage im Überblick.

Auch am Tegernsee (rechts) erwarten uns bis zum Wochenende hochsommerliche Temperaturen. Das warme Wetter bringt allerdings auch neue Gewitter, wie hier über dem Kreis Dachau (links). © Imago

Erste Hitzewelle erreicht Bayern: Wo und wann es am heißesten wird

Die Temperaturen steigen in ganz Bayern täglich. Im äußersten Nordwestzipfel von Bayern, westlich des Spessarts, kann es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Dienstag (6. Juni) bereits bis zu 26 Grad warm werden. Ansonsten erwarten uns vergleichsweise milde 24 Grad im Freistaat. Am Mittwoch (7. Juni) sollte es in Regensburg mit 27 Grad am heißesten werden, im nördlichen Franken drohen dagegen Gewitter.

Viele Schauer und Gewitter am Feiertag – dann wird es richtig heiß

An Fronleichnam (8. Juni) drohen bereits am Vormittag in ganz Bayern Schauer und Gewitter. Trotzdem wird in Mainfranken wieder die 27-Grad-Marke geknackt, prognostiziert der DWD. Dann, zum Wochenende, wird es richtig heiß. Bis zu 28 Grad können am Freitag in Nürnberg erreicht werden. Für Samstag und Sonntag sind die Prognosen noch sehr unsicher. Trotzdem kann man vorsichtig von einem weiteren Temperaturanstieg auf bis zu 29 Grad ausgehen. Nur am Alpenrand drohen bereits am Freitag starke Gewitter.

Waldbrandgefahr in Bayern steigt – Höchste Warnstufe für Niederbayern und Oberpfalz

Es mag verwundern nach der langen, kühlen Regenzeit, aber die Waldbrandgefahr steigt dieser Tage in einigen Landesteilen Bayerns rasant an. Für weite Teile von Niederbayern und der Oberpfalz gibt der DWD die Warnstufe vier von fünf möglichen Stufen heraus: hohe Waldbrandgefahr. Die Regierung von Niederbayern startet bereits Beobachtungsflüge und warnt alle Niederbayern, keinesfalls in Waldnähe zu rauchen. In der Oberpfalz rund um Regensburg herrscht am Dienstag sogar die höchst Warnstufe fünf: sehr hohe Waldbrandgefahr. In ganz Bayern macht die extreme Trockenheit den Menschen und Tieren zu schaffen.

Starker Ostwind im April – gefühltes Wetter stimmt ein bisschen

Apropos verwunderlich: Gerade im östlichen Bayern war er im April oft Wetter-Gesprächsthema Nummer eins: der starke Ostwind, der trotz klarem Himmel viele Bayern bibbern ließ. DWD-Meteorologe Adrian Leyser hat sich das Phänomen wissenschaftlich angeschaut – und tatsächlich. „Es lässt sich also statistisch belegen, dass wir seit April ungewöhnlich oft mit Ostwind zu tun haben.“ Tatsächlich ist der Wind im Frühjahr auch recht kalt, weil im kontinentalen Osteuropa noch kalte Luftmassen liegen, die dann nach Bayern geblasen werden. Ferner fühlt sich der Wind subjektiv kälter an, weil er dank der trockenen Luft meist mit blauem, sonneklaren Himmel einhergeht, der doch gefühlt wärmen sollte.

Umso mehr darf man sich über den Sommerstart – übrigens pünktlich zum meteorologischen Sommerbeginn am vergangenen Donnerstag (1. Juni) – freuen. Einher geht dieser übrigens mit den längsten Dämmerungen des Jahres. Und bei echtem Sommerwetter lassen sich dieselben ja ebenfalls viel besser draußen genießen.

