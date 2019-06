Hitzeschub aus Nordafrika kommt nach Bayern - und bringt extreme Temperaturen

Nach Unwettern kommen nun richtig heiße Tage nach Bayern. Die Temperaturen könnten extrem steigen. Der News-Ticker zum Wetter in Bayern.

Mitte Juni sollen die Temperaturen in Bayern auf teilweise 32 Grad steigen.

Am Pfingstmontag fegte ein schweres Unwetter über die Region München.

Mitte Juni nun der Umschwung: Kommt jetzt der Sommer?

Hitze und Sahara-Staub könnten nach Bayern ziehen.

Die Ereignisse rund um Starkregen, Hagel und Sturm in Bayern können Sie hier nachlesen.

Die Gewittergefahr steigt in der dritten Juniwoche deutlich.

+++ Aktualisieren +++

Update 11.38 Uhr: Der Hitze-Trend scheint sich fortzusetzen. In der kommenden Woche ist ein neuer Hitzeschub aus Nordafrika möglich, so Wetterexperte Dominik Jung von wetter.net. „Und der hat es in sich“, schreibt Jung. In Südeuropa könnten die Temperaturen in 1500 Meter auf bis zu 30 Grad ansteigen. „30 Grad in dieser Höhe der Atmosphäre ist in der Tat extrem“, so Jung. In niedrigeren Gefilden würde das Temperaturen von 40 bis 45 bedeuten - mit Auswirkungen auf Deutschland, wo „es wohl den Süden des Landes treffen“ würde. „Dort kämen Werte um 20 bis 23 Grad in dieser Höhe an.“ Laut Jung wären damit „unten Höchstwerte um 35 bis 38 Grad möglich“. Wie es letztendlich dann kommen wird, bleibt allerdings noch abzuwarten.

Der Blick auf Portale wie wetter.com bestätigt diesen möglichen Trend aktuell: So sind kommenden Dienstag bereits 35 Grad in München möglich, an Mittwoch 34 Grad. Auch die Tage darauf kann das Thermometer auf bis zu 35 Grad klettern.

Wetter in Bayern: Gewittergefahr steigt nun täglich

Update, 18. Juni, 8.01 Uhr: Heute ab dem Nachmittag laut DWD im Nordwesten einzelne Gewitter, dabei örtlich Starkregen, Hagel oder Sturmböen. Im südlichen Bergland einzelne Gewitter mit Starkregen. In der Nacht zum Mittwoch in der Nordwesthälfte weiterhin einzelne Gewitter mit lokalem Starkregen. Im Süden alsbald wieder nachlassende Gewitter.

Wetter in Bayern: Temperaturen bis zu 32 Grad möglich

Update vom 17. Juni, 10.15 Uhr: Da ist er, der Sommer. Zumindest beim Blick auf die Wetter-Vorhersage. Während am Montag bereits 28 Grad an Main und Donau möglich sind, klettert das Thermometer am Dienstag in Unterfranken bereits auf 32 Grad. Am Mittwoch sind laut DWD dann bayernweit 27 bis 32 Grad möglich.

Die Aussichten für Fronleichnam am Donnerstag sind allerdings weniger sommerlich: Nach perfektem Feiertags-Wetter sieht es laut aktueller Vorhersage nicht aus. Ist es zu Beginn noch vielerorts in Bayern sonnig, ziehen im Tagesverlauf von Westen her Wolken auf. Ab Mittag kann es dann regnen, auch einzelne schwere Gewitter sind möglich. Die Temperaturen erreichen zuvor 24 Grad im Spessart. An der Donau in Niederbayern sind bis zu 31 Grad möglich.

Wer das lange Wochenende um den Feiertag Fronleichnam für einen Ausflug nutzen will, sollte sich auf lange Staus im Süden von Bayern einstellen.

Video: Das bedeuten die Unwetter-Warnstufen des DWD

Wetter in Bayern: Temperatursturz am Sonntag - Die Hitze machte Pause

Update vom 16. Juni, 12.01 Uhr: Mehrere Wetterportale warnen vor so genannten „Giftigen Gewitterzellen“ in Bayern. Dabei handelt es sich um besonders gefährliche Gewitter. Bereits in der Nacht auf Sonntag zog eine große Gewitterfront durch Bayern. Aus ganz Oberbayern gibt es Berichte über die Blitzeinschläge. Im Landkreis Rosenheim waren mehrere Feuerwehren im Einsatz, nachdem ein Blitz eine Gärtnerei in Brand gesetzt hatte.

Update, 21.29 Uhr: Während die letzten Tage in Bayern größtenteils sonnig waren, soll morgen ein gehöriger Temperatursturz mitsamt Regen über Bayern hinwegfegen. Nur noch 19 Grad soll es im Freistaat haben, wie wetter.com berichtete. Doch Sonnenfreunde können sich freuen: Schon am Montag klettern die Temperaturen wieder auf bis zu 26 Grad.

Update vom 15. Juni 2019, 7.32 Uhr: Das Wetter in Bayern hat sich noch nicht völlig beruhigt. Auch am Samstag müssen sich einige Teile des Freistaats auf etwas gefasst machen. Wie der DWD berichtet, gibt es am Morgen auf hohen Alpengipfeln teilweise schwere Sturmböen, die bis zu 100 km/h erreichen können.

Am Nachmittag und Abend ziehen von den Alpen aus Gewitter über Bayern. Es kann in manchen Regionen zu Starkregen kommen, der teilweise kleinen Hagel und Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 80 km/h mit sich bringt. Der DWD schließt „Unwetter vor allem in Bezug auf Starkregen (Mengen über 25 l/qm in einer Stunde) nicht aus“.

Auch in der Nacht zum Sonntag kommen vom Südwesten Bayerns her Gewitter samt Starkregen. Betroffen sind hauptsächlich Schwaben, Teile Oberbayerns und Mittelfranken. Hier können innerhalb kürzester Zeit Niederschlagsmengen bis zu 50 l/m² fallen.

Wetter in Bayern: „Längere Aufenthalte im Freien vermeiden“ - Kapriolen gehen weiter

Update vom 14. Januar 2019, 22.50 Uhr: Den heiklen Sonnentag am Donnerstag haben die Südbayern überstanden. Doch das Sommerwetter schlägt in ganz Deutschland weiter Kapriolen. Während im Osten des Landes Temperaturen von gefühlt 40 Grad drohen, könnte es in Bayern lokal Überflutungsgefahr geben - aufgrund starker Gewitter.

Update vom 14. Juni 2019, 10.00 Uhr: Bereits am Morgen zeigte sich der Sommer zum Beispiel in München von seiner besten Seite: Schon um 8 Uhr lag die Temperatur in der bayerischen Landeshauptstadt bei gut 19 Grad. Laut DWD sind heute bis zu 33 Grad in Bayern möglich. Doch gleichzeitig gibt der Wetterdienst auch eine amtliche Warnung heraus - und die ist selten. Gewarnt wird für den Süden Bayerns vor „erhöhter UV-Intensität“, denn die UV-Strahlung erreiche heute ungewohnt hohe Werte. Die amtliche Warnung hat es wirklich in sich, denn der DWD rät: „Längere Aufenthalte im Freien vermeiden.“ Die Warnung gilt von 11 bis 17 Uhr. „Auch im Schatten gehören ein sonnendichtes Hemd, lange Hosen, Sonnencreme (SPF 15+), Sonnenbrille und ein breitkrempiger Hut zum sonnengerechten Verhalten“, so der DWD.

+ Es wird heute heiß in Bayern: Zudem veröffentlichte der DWD eine seltene Warnung. © Screenshot DWD

Erstmeldung: „Sahara-Düse“: Sand-Walze zieht nach Bayern - und bringt Blutgewitter

München - Das Unwetter vom Pfingstmontag sitzt so manchem noch in den Knochen: Starkregen, Sturm und teilweise extremer Hagel sind über München und Region gezogen. So richtig in Fahrt gekommen ist der Sommer danach noch nicht wirklich. Doch das könnte sich nun radikal ändern - es steht sogar Wüsten-Hitze bevor. Währenddessen kann man bald in ganz Deutschland ein besonderes Wetterphänomen beobachten: Leuchtende Wolken.

Wetter in Bayern: Hitze am Wochenende mit „Sahara-Düse“

„Zur Hitze am kommenden Wochenende kommt jetzt auch noch Saharastaub mit herangezogen“, sagt Dominik Jung, Wetterexperte bei wetter.net. Bereits der Freitag wird heiß. So richtig in sich hat es dann laut Jung der Samstag. Er spricht von der „Sahara-Düse“, die bis zu 36 Grad nach Deutschland bringt.

„Mit der Hitze kommen ziemlich schnell die Blitze“, so Jung. Der Deutsche Wetterdienst sagt am Samstag in Bayern häufig Sonne voraus. In der Südhälfte Bayerns kann es dann gegen Nachmittag und Abend hin zum Teil kräftige Gewitter geben. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 23 und 32 Grad. In der Nacht zum Sonntag sind zudem im Süden Bayerns Schauer und einzelne Gewitter möglich.

Regen und Gewitter in Bayern könnten für Wetterphänomen sorgen

Doch nicht nur die Hitze könnte am Wochenende anstrengend werden. Der Blick auf die Karte der Staubkonzentration am heutigen Donnerstag zeigt laut Wetterexperte Jung: Staub aus der Sahara setzt sich in Bewegung! Und wird nun laut Jung in Richtung Mitteleuropa transportiert. Was bedeutet das für Bayern? Am Freitag wird zwar die Sonne scheinen - doch sie könnte oftmals milchig erscheinen. Schuld daran ist der Saharastaub, der in der Atmosphäre liegt und die Sonnenstrahlen trüben wird.

Trifft der Saharastaub dann auf Feuchtigkeit, kann es sogenannten „Blutregen“ geben. Gepaart mit Blitz und Donner kann das dann sogar zu „Blutgewitter“ führen.

mlu