Hitzewelle rollt auf Bayern zu: Hundstage haben Schwüle und Gewitter im Gepäck

Temperaturen über 30 Grad

Zum Wochenende hin wird es hochsommerlich in Bayern. Schwüle Luft und vereinzelte Gewitter können die Aussicht jedoch ein wenig trüben, bis dann der komplette Wetterumschwung kommt.

München - Der Sommer kehrt endlich zurück in den Freistaat. Nach vielen tristen und verregneten Tagen und fast schon kühlen Temperaturen um die 20 Grad geben der Hochsommer oder die sogenannten Hundstage noch einmal Gas. Am Wochenende sind Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke drin. Die Hitzewelle hält allerdings nicht lange an.

Wetter in Bayern: Es wird täglich wärmer aber auch schwüler

Am morgigen Donnerstag, 12. August, haben Wolken Einreiseverbot in den Freistaat. Nur im äußersten Nordosten Bayerns kann sich mal ein Wölkchen über den Himmel mogeln. Dazu wird es überall sommerlich warm. Mit 25 Grad in Hof* und 28 Grad in Unterfranken herrscht im ganzen Land Badewetter. Eine lauschige Nacht im Freien kann man am Donnerstag aber noch nicht verbringen. Die Temperaturen gehen noch einmal auf 13 Grad im Schnitt runter.

Freitags ein ähnliches Bild. Werte zwischen 26 und 28 Grad im gesamten Freistaat. Jedoch ziehen im Süden immer mehr Wolken auf. Dort kann es im Laufe des Tages vereinzelt gewittern. In der Nacht auf Samstag regnet es noch teilweise im Südwesten. Ansonsten wird es vielerorts eine klare Nacht. Im Norden Bayerns bleibt es frisch mit 14 Grad. In München können es sogar 18 Grad werden.

Zum Start ins Wochenende das gleiche Bild. Sommerlich, mit Werten um die 27 Grad, schwüle Luft und Gewitter* zum Abend hin. Der Sonntag hingegen wird das Highlight der Woche. Hier schießt die Quecksilbersäule fast in ganz Bayern über die 30-Grad-Marke. Nur der nordöstlichste Zipfel Oberfrankens muss sich mit 28 Grad begnügen. Die Nacht wird im Süden lauschig warm bei 18 bis 20 Grad. Im Norden sollte man sich eine Jacke einpacken. Dort gehen die Werte auf bis zu 13 Grad runter.

Wetter in Bayern: Kommende Woche kommt der Temperatursturz

Noch kann sich bis Anfang der kommenden Woche viel ändern. Folgt man jedoch der Prognose von beispielsweise wetteronline.de, geht es ab Sonntag wieder steil bergab. Am Montag kann es vielerorts noch einmal über 30 Grad warm werden. Aber Gewitter stehen schon auf Abruf bereit. So klettert das Thermometer am Dienstag kaum noch über 25 Grad. Am Mittwoch werden es wohl nur noch 21 Grad. Die Hitzewelle scheint dann erst einmal abgeebbt zu sein. (tel) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

