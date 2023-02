Wetter-Kahlschlag in Bayern: Drei Hochs schenken Sonnenstunden – aber auch eisige Kälte

Mit dem Schnee ist es in Bayern erstmal vorbei. Dafür bringen die drei Hochs Cäcilie, Dana und Elisabeth viel Sonne – und deftige Minusgrade in den Freistaat.

München – Der Start in den Februar geizte in Bayern nicht mit Schneemassen. Vor allem im Norden und Süden des Freistaats ließ der Winter nochmal ordentlich die Muskeln spielen. Vielerorts fiel der Präsenzunterricht an Schulen aus, auf den Straßen herrschte Verkehrschaos, es kam zu zahlreichen Unfällen. Glücklicherweise blieb es meist bei Blechschäden. Nun scheint es erstmal vorbei zu sein mit dem Schnee – dafür wird es aber ziemlich kalt.

Sonne und Kälte in Bayern: Drei Hochs bringen Wetter-Kahlschlag

Schlagartig ist es nun aber vorbei mit Schnee und dem Winterwunderland in Bayern. Die drei Hochs Cäcilie, Dana und Elisabeth sorgen für einen regelrechten Wetter-Kahlschlag. In der aktuellen Pressemitteilung von wetter.net am Montag, 6. Februar, kündigt Meteorologe Dominik Jung an: „Gleich drei Damen wuseln um uns in dieser Woche herum und bringen oft sonniges und trockenes Wetter.“

In Bayern wird es erstmal nicht mehr schneien – dafür wird es aber sehr kalt. In den Nächten sind sogar minus 20 Grad möglich.

Bis Mitte Februar soll es, so kündigt es Dominik Jung auch im YouTube-Video von wetternet an, erstmal keinen Schnee mehr geben. „Drei Hochdruckgebiete sorgen erstmal für sonnige Tage“, so Jung. Aber auch für klare Nächte, wodurch es in Bayern fernab vom Tage richtig kalt wird. Trocken, sonnig, kalt – so lassen sich demnach die nächsten ein bis zwei Wochen im Freistaat zusammenfassen.

Das spiegelt sich natürlich auch in den detaillierten Tagesprognosen wider. In der Nacht von Montag auf Dienstag, 7. Februar, drohen in Bayern minus zehn bis minus 15 Grad. Tagsüber klettern die Temperaturen dafür auf über null Grad – bis zum kommenden Sonntag, 12. Februar, bleibt es in etwa bei dieser Verteilung in ganz Bayern. Tagsüber zwischen drei und fünf Grad, nachts teils deutlich unter null Grad.

Wetter in Bayern: Winter oder Frühling? Ausblick auf Ende Februar

Beim Blick auf Süddeutschland erkennt Dominik Jung im wetternet-YouTube-Video bis Richtung Ende Februar einen deutlichen Trend. „Die mittlere Temperatur steigt doch deutlich an in den nächsten Tagen bis zum 22. Februar“, so der Meteorologe – teils werden in den Wetterberechnungen sogar Ausreißer bis zu zwölf, 13 Grad berechnet.

Das solle aber nicht heißen, warnt der Wetter-Experte, dass es im März nicht nochmal kalt werden könnte. Beim europäischen Wettermodell werde zwar ein milder März berechnet, auch „im März kann es nochmal kalte Tage geben“, sagt Jung. Er wage aber zu bezweifeln, dass der gesamte März zu kühl ausfallen werde. Scheint also, als könnte man spätestens gen Ende Februar langsam die Frühlingsklamotten aus dem Schrank holen. (fhz)

