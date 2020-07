Wetter in Bayern: Bis zu 34 Grad! Temperaturen erreichen Hochsommer-Werte - einen Dämpfer gibt es aber

Ist der Hochsommer nun in Bayern angekommen? Zum Wochenstart klettern die Temperaturen schon einmal auf über 30 Grad. Der Wetter-Ticker für den Freistaat.

Das Wetter in Bayern war in den letzten Wochen geprägt von zahlreichen Unwettern*.

Nun sagt der Deutsche Wetterdienst hochsommerliche Temperaturen für den Freistaat voraus.

Ganz verschont von Gewittern und Regen bleiben die Menschen in Bayern dennoch nicht.

Wie das Wetter im Rest des Landes außerhalb von Bayern wird, erfahren Sie in unserem Wetter-Ticker für Deutschland.

München - Die neue Woche in Bayern startet mit Hochsommer-Wetter. Nach dem Wochenende, an dem es in einigen Regionen des Freistaats regnerisch und bewölkt blieb, wird es nun sommerlich und heiß.

Laut Mitteilung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gibt es vor allem im Süden Bayerns hochsommerliche Temperaturen mit viel Sonne. Für den heutigen Montag (27. Juli) werden Temperaturen bis zu 30 Grad erwartet. Leicht abkühlen soll es in der Nacht mit 19 Grad am Bodensee und 13 Grad an den östlichen Mittelgebirgen.

Wetter in Bayern: Bis zu 34 Grad! Temperaturen erreichen Hochsommer-Werte - Doch Gewitter-Risiko steigt

Am Dienstag (28. Juli) geht der Hitze-Hammer weiter. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen in Bayern auf bis zu 34 Grad. Zur Nacht hin steigt laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes das Gewitter-Risiko. Vor allem im Süden des Freistaats muss mit teils kräftigen Gewittern gerechnet werden. Auch im Norden Bayerns werden Schauer und Regenfälle erwartet.

Der Hochdruckeinfluss sorgt auch über dem Alpenraum für Sonnenschein und gute Fernsicht in den Bergen. Nur vereinzelt halten sich laut DWD noch Nebeldecken. Im Laufe des Tages kann es allerdings gerade im Alpenraum zu Gewittern kommen.

Hochdruckeinfluß über dem Alpenraum sorgt auf den Gipfeln schon am Morgen für Sonnenschein und gute Fernsicht. Über einigen Tälern, wie hier in St. Anton am #Arlberg, hält sich sich noch eine dichte #Hochnebeldecke.



Doch ist der Hochsommer nun tatsächlich in Bayern angekommen? Ein kleiner Dämpfer ist am kommenden Mittwoch (29. Juli) zu erwarten - die Temperaturen sollen dann leicht sinken. Für den Raum München sind Werte bis zu 24 Grad zu erwarten. Davor ist in München jedoch der heißeste Tag des Jahres zu erwarten. (nema) (*Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.)