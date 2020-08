Bayern hat den Dauerregen hinter sich gelassen - nun kommt mit Vollgas der Sommer zurück. Ein Hoch bringt extreme Temperaturen zurück in den Freistaat.

Zuletzt war das Wetter in Bayern von Unwettern bestimmt.

Nun steht jedoch eine Kehrtwende an: Die Hitze kommt zurück.

Zum Wochenende klettern die Temperaturen wieder auf Höchstwerte.

München - Vom Sommer war in den letzten Tagen in Bayern wenig zu spüren. Stattdessen führten Unwetter mit Dauerregen zu Überschwemmungen. Vor allem im Süden des Freistaats war die Hochwasser-Lage prekär. Mitte der Woche meldet sich nun allerdings die Sonne zurück - und schon bald könnten auch die Temperaturen wieder Höchstwerte erreichen.

Wetter in Bayern: Kehrtwende nach Hochwasser-Chaos - Hoch bringt Extrem-Werte zurück

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) bestätigt: der Regen legt nun in Bayern erst einmal eine Pause ein. Freuen dürfte dies vor allem die Menschen rund um Passau sowie in den Landkreisen Miesbach*, Bad Tölz* und Garmisch-Partenkirchen*, wo die Fluss-Pegel zuletzt immer weiter anstiegen und bereits für Überschwemmungen sorgten. Gesperrt war deshalb auch die Autobahn 8.

Am heutigen Mittwoch (5. August) wird besonders in Franken viel Sonnenschein erwartet. In Nürnberg liegen die Temperaturen bei 20 Grad. Auch in München zeigt sich die Sonne bei bis zu 18 Grad. In anderen Regionen im Freistaat bleibt es am Mittwoch dagegen noch bewölkt. In den Alpen erreichen die Temperaturen bis zu 19 Grad, Höchstwerte von 28 Grad sollen am Untermain erreicht werden.

Guten Morgen! Der Dauerregen im Südosten ist heute vorbei. Ansonsten wird es bereits richtig sonnig und die Temperaturen machen einen Sprung nach oben. 🌤️https://t.co/eMGsxsgIGc pic.twitter.com/EG2g2m04GQ — wetteronline.de (@WetterOnline) August 5, 2020

Wetter in Bayen: Hoch „Detlef“ bringt Hitze zurück - extreme Höchstwerte erwartet

Gegen Ende der Woche sorgt dann Hoch „Detlef“ für sommerliche Tage - bis zum Wochenende soll eine neue Hitzewelle richtig Fahrt aufgenommen haben, prognostiziert wetteronline. In ganz Bayern werden dann durchgehend Höchstwerte über 30 Grad erreicht - es könnten amtliche Hitze-Warnungen* folgen. Das Unwetter*-Risiko mit Schauern und Gewittern steigt dabei nur leicht an. (nema)

Wetter für Bayern im Video: Wie geht es nach dem Dauerregen weiter?

