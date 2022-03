Eisige Höhenkälte aus Russland trifft Bayern: Wetter-Experte warnt vor März-Szenario

Von: Tanja Kipke

Teilen

Eisige Höhenluft kommt nach Deutschland. In 1500 Metern messen die Meteorologe um die minus 10 bis minus 13 Grad. © Angelika Warmuth/dpa/Archivbild

Ein Hoch folgt in Bayern dem nächsten. Wetter-Experte Dominik Jung sagt daher einen Dürre-März voraus. Unterdessen bahnt sich eine Höhenkälte aus Russland an.

München - Sonne, Sonne und noch mehr Sonne. Die Bayern können sich im März auf zahlreiche Spaziergänge und Ausflüge im Sonnenschein einstellen. Auf Hoch Kai folgte Lino und jetzt kommt auch noch Hoch Martin. Spätestens ab Sonntag oder Montag beschert uns das Hoch wieder Sonne. Die Temperaturen bleiben allerdings meistens weiter im einstelligen Bereich. Höchstwerte zwischen 5 und 9 Grad sagt wetter.com für den Freistaat die nächsten Tage voraus. Wetter*-Experte Dominik Jung von wetter.net spricht in einer Mitteilung sogar von einem „Dürre-März“. Mindestens bis zum 20. März soll es laut Wettermodellen trocken bleiben. Jungs Sommer-Prognose* fällt hingegen düster und gewittrig aus.

Wetter in Bayern: Dürre-März steht bevor - Höhenkälte aus Russland kommt

„Tag für Tag werden mögliche Niederschläge aus den Wettermodellen weiter nach hinten geschoben“, begründet Jung seine Annahme. „Die Wetterlage scheint festgefahren.“ Das könnte möglicherweise auch der Startschuss für einen neuen Dürre-Frühling sein, warnt der Experte. „Das sieht nicht wirklich gut aus.“

Der März 2022 werde geradezu mit Sonnenschein geflutet. Aber nicht nur. Nächste Woche ab Mittwoch kommt offenbar sehr kalte Höhenluft von Russland nach Deutschland. „Wir messen in rund 1500 m Höhe um die minus 10 bis minus 13 Grad“, erklärt Jung.

Video: Das Bayern-Wetter, am Freitag, den 4. März

Höhenkälte aus Russland trifft Bayern: Experte erklärt die Auswirkungen

Im Januar hätte so eine Luftmasse „Dauerfrost und Nachtwerte bis minus 20 Grad“ gebracht. Im März sieht das jedoch anders aus. „Die Sonne steht höher und ist stark“, so Jung in der Mitteilung. Er rechnet daher durch die Höhenkälte maximal mit Nachtfrost und tagsüber Werten um die 5 Grad. In der Sonne fühle sich das Ganze dann wieder wie 10 bis 15 Grad an.

„Kurzum: diese eisige Höhenkälte hat kaum Auswirkungen für uns und Schnee gibt es auch keinen.“ Die Trockenphase scheint sich also wirklich durchzusetzen. Da die Sonne bereits jetzt so hochsteht, warnt Jung vor Sonnebrandgefahr. „Gerade zur Mittagszeit sollte man das nicht unterschätzen.“ (tkip) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA