Bis zu minus 45,9 Grad: Einer der kältesten Orte der Welt liegt in Bayern

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Dass es in Sibirien kalt wird, ist bekannt. Dass ein Ort in Bayern so manchem Kälterekord in nichts nachsteht, wohl nicht. Und es könnte dort sogar noch kälter werden.

Berchtesgaden - Minus 45 Grad - solche kalten Temperaturen erwarten die meisten Menschen wohl in Sibirien oder der Antarktis, nicht aber in Deutschland. Doch falsch gedacht, denn: In Bayern liegt ein Ort, der in den Top 10 der jemals gemessenen niedrigsten Temperaturen auftaucht.

Einer der kältesten Orte der Welt liegt in Bayern: Bis zu - 45,9 Grad am Funtensee

Die Rede ist vom Funtensee in den Berchtesgadener Alpen. Er misst nur 3,5 Hektar und ist auch nicht wirklich tief (5,5 Meter an der tiefsten Stelle). Bis zu minus 45,9 Grad Celsius wird es dort mitunter, wie Travelbook berichtet. Selbst im Hochsommer herrscht dort teilweise Nachtfrost, das Wasser des Sees ist die meiste Zeit im Jahr zugefroren. Dass es dort sogar kälter ist als in der Mongolei, liegt an der besonderen Lage des Sees.

„Der Funtensee liegt auf 1601 Höhenmeter, bei sternenklarem Himmel in der Nacht sammelt sich dort die Kaltluft wie in einer Badewanne. Das liegt daran, dass der See rings von Bergen umschlossen ist und auf dem Grund eines Beckens liegt. Im Winter fallen die Strahlen der tief stehenden Sonne hier kaum je bis auf den Grund des Bergkessels. In klaren Nächten strahlt die Restwärme ab. Da die kalte Luft aus der Senke nicht abfließen kann, bildet sich ein Kaltluftsee.“ Das erklärte Stefan Donath im Gespräch mit Travelbook im vergangenen Jahr. Er hat über zwei Jahrzehnte im Nationalpark Berchtesgaden* gearbeitet und dort mechanische Klimastationen betreut.

Einer der kältesten Orte der Welt liegt in Bayern: Kälterekord am Funtensee wohl noch nicht erreicht

Ein Kaltluftsee ist demzufolge kein richtiger See. Stattdessen handelt es sich um eine Ansammlung extrem kalter Luft über einer Bodensenke. Im Schnitt liegt die Temperatur am Funtensee im Winter bei -18 bis -20 Grad. Und Donath äußerte gegenüber dem Portal sogar eine Vermutung: Mit dem bisherigen Kälterekord sei „das Ende der Fahnenstange“ noch nicht erreicht. „Bei entsprechender Wetterlage sind Temperaturen von bis zu minus 55 Grad Celsius möglich“, so der Experte. (kam)*Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Der Wasserfall am Königssee ist ein beliebtes Fotomotiv bei Touristen - auch aufgrund von Instagram und Influencern. Der Nationalpark Berchtesgaden warnte immer wieder vor der Gefahr.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie rund um die anstehende Bundestagswahl über alle Entwicklungen und Ergebnisse aus dem Freistaat – und natürlich auch über alle anderen wichtigen Geschichten aus Bayern.)