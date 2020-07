KATWARN ausgelöst: Lebensgefahr! Eindringliche Warnung für München und Umgebung ausgerufen

Noch ist es teilweise sonnig im Freistaat, doch am Freitag steigt das Gewitterrisiko. Es drohen Sturmböen, Dauerregen und Hagel. Für München wurde sogar KATWARN ausgelöst.

Im Freistaat gibt es am Donnerstag (9. Juli) sommerliche Temperaturen, doch ein Wetter-Umschwung steht bevor.

Der Wetterwechsel trifft auch die bayerische Landeshauptstadt München.

Alle Nachrichten aus Bayern lesen Sie immer in unserem Bayern-Ressort.*

Update von 15.30 Uhr: Alarmstufe Rot. Für München und Umgebung hat die Warn-App KATWARN ausgelöst. Das Befahren der Isar mit Schlauchbooten ist im Landkreis München* und in der Stadt ab kommendem Samstag (11. Juli) verboten.

Die Isar hat sich nach den regnerischen Wochen zu einem reißenden Strom entwickelt - die Wasserwacht musste bereits viele gekenterte Personen retten. Die Wasserwacht München hatte bereits des Öfteren gewarnt - es bestehe Lebensgefahr.

+ KATWARN ausgelöst! Eindringliche Warnung für den Landkreis München ausgerufen - es besteht Lebensgefahr © KATWARN Screenshot

Sommerliche Temperaturen in Bayern - dann schlägt das Wetter um: Sturmböen, Starkregen und Hagel drohen

Erstmeldung vom 9. Juli, 14.45 Uhr

„Im Norden wolkig, im Süden längere sonnige Phasen. Vereinzelt Schauer“. So fasst der Deutsche Wetterdienst (DWD) das Wetter* am Donnerstag (9. Juli) zusammen. Die Temperaturen erreichen 23 bis 29 Grad, in Franken gibt es zeitweise starke Böen*. Ab Freitagnachmittag steigt dann das Gewitterrisiko.

Wetter in Bayern: Gewitterisiko, Starkregen und Sturmböen - so ungemütlich wird es im Freistaat

„Ab dem frühen Freitagnachmittag entlang von Alb und Bayerwald sowie südlich davon ansteigendes Gewitterrisiko*“, heißt es von Seiten des DWD. Dabei besteht lokal die Gefahr von Starkregen bis 25 l/qm in kurzer Zeit, auch Sturmböen bis 80 km/h und kleinkörniger Hagel sind möglich. „Vereinzelt Unwetter durch Starkregen bis 40 l/qm sowie schwere Sturmböen bis 100 km/h wahrscheinlich“, prognostiziert der DWD weiter. In der Nacht zum Samstag geht dies an den Alpen und im Vorland dann „zögerlich in Dauerregen“ über. Die Höchstwerte erreichen 23 bis 32 Grad.

Gewitter- & Dauerregenpotential für den morgigen Freitag und den Samstag. Unwetterträchtig: Gewitter an den Alpen und aus den Alpen heraus (Freitag und Nacht zum Samstag) und in der Folge konvektiv verstärkte Stauniederschläge. Sonst im Süd(ost)en vor allem markante Warnungen /V. pic.twitter.com/ZEahdFwEeR — DWD (@DWD_presse) July 9, 2020

Wetterwechsel in München steht bevor: Erst sommerlich heiß - dann Gewitter und Starkregen

In der Landeshauptstadt steht ein Wetterumschwung bevor. Laut wetter.com betragen die Höchstwerte am Donnerstag (29. Juli) in München 29 Grad - doch am Freitag schlägt wohl auch dort der Wetterwechsel zu. Zwar wird es mit 31 Grad in München wohl der bisher wärmste Tag des Jahres werden, doch am Abend drohen schwere Gewitter mit Starkregen. Auch die Nacht auf Samstag bleibt den Prognosen zufolge nass und unbeständig.

Die Temperaturen stürzen dann ebenfalls ab - lediglich 19 Grad werden am Samstag noch erwartet. Zwar stabilisiert sich das Wetter wohl am Sonntag, doch bei 21 Grad kommt in der Landeshauptstadt wohl kein Sommerfeeling auf. *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © KATWARN Screenshot