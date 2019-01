„Alles in bester Ordnung“: Lage entschärft sich - weiterer Landkreis hebt Katastrophenalarm auf

Nach den heftigen Schneefällen der letzten Tage beruhigt sich die Lage vorerst etwas. In einigen Landkreisen wurde der Katastrophenalarm bereits aufgehoben.

Seit mehr als einer Woche gibt es ein extremes Winterwetter in der bayerischen Alpenregion.

Zwei Menschen verloren bereits ihr Leben: Ein neunjähriger Junge wurde in Aying von einem Baum erschlagen. Der Fahrer eines Räumfahrzeugs verunglückte in Lenggries.

In einigen Teilen Bayerns sind bereits Flüsse über die Ufer getreten, Straßen wurden überschwemmt.

Update 18.26 Uhr: So langsam beruhigt sich in Bayern die Lage um das extreme Wetter ein bisschen. Nachdem in den Landkreisen Bad Tölz und Wolfratshausen der Katastrophenalarm bereits beendet worden war, gilt dies nun auch für den Landkreis Garmisch-Partenkirchen beschlossen.

Nach Befreiung der Dächer von den Schneemassen, gilt die Lage als entschärft. „Alles in bester Ordnung“, sagte Landrat Anton Speer (Freie Wähler) nach der Bekanntgabe am Dienstagabend.

Im Landkreis Miesbach soll der Katastrophenalarm aber nach wie vor aufrecht erhalten werden.

Update 16.46 Uhr: Nach dem Schneechaos der vergangenen Tage ist der Wintersportort Balderschwang zumindest über eine Straße für alle wieder erreichbar. Die Verbindungsstraße zwischen der Gemeinde im Allgäu und dem österreichischen Hittisau ist seit Dienstagmittag wieder befahrbar, teilte eine Sprecherin des Landratsamtes Oberallgäu in Sonthofen mit. Der Riedbergpass, über den Balderschwang normalerweise von Deutschland aus erreichbar ist, bleibe voraussichtlich bis Mittwochmorgen gesperrt. Lifte und Loipen sollten ebenfalls am Mittwoch wieder öffnen.

Die Straße zwischen Hittisau und Balderschwang war wegen eines Lawinenabgangs gesperrt worden. Der Riedbergpass war in den vergangenen Tagen für Retter und zur Versorgung der Bewohner und Gäste zwar befahrbar, für die Allgemeinheit aber gesperrt, wie es vom Landratsamt weiter hieß.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag bekanntgab, sorgt die aktuelle Schneelage schon jetzt für die ersten Wetterrekorde des Jahres. So seien in mehreren Gebieten Bayerns bereits jetzt die historischen Niederschlagswerte für Januar übertroffen, so unter anderem in Holzkirchen mit 82 Zentimetern Schnee und in Oberhaching mit 58 Zentimetern Schnee. Hier brach der Schnee den anhaltenden Rekord von 56 Zentimetern aus dm Jahr 1942.

In Kiefersfelden (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) wurde sogar mehr als das Dreifache des vieljährigen Durchschnittswerts an Niederschlägen verzeichnet. In den Rekordgebieten lag die Niederschlagsmenge der letzten Tage bei 200 bis 300 Liter pro Quadratmeter, in Form von Schnee.

Auch auf der Zugspitze scheint ein Rekord sehr wahrscheinlich. Bisher gingen dort im Januar 423,1 Liter Niederschlag herunter - der Rekord von 1968 liegt bei 438,1 Liter. Es ist also absehbar, dass dieser Wert in den kommenden drei Wochen noch übertroffen wird.

Schneehöhenrekorde wurden zudem im Gebiet südlich von München erreicht. In Holzkirchen wurde mit 82 Zentimeter Schnee schon jetzt der Winterrekord des Jahres 2006 gebrochen, während an der Station Oberhaching 58 Zentimeter Schnee gemessen wurden. Dort wurde der bisherige Höchstwert von 56 Zentimetern am 17. Februar 1942 erreicht.

Update 14.40 Uhr: Das Wetterchaos und die Folgen des immensen Schneefalls beschäftigen Bayern weiter. Auch am Dienstag schaufelten Tausende Helfer auf den Dächern den Schnee weg und räumten Zufahrtsstraßen, unter ihnen auch knapp 1200 Soldaten der Bundeswehr. Teils mussten Lawinen gesprengt werden. Noch immer galt in vier Landkreisen in Oberbayern der Katastrophenfall.

„Der Schwerpunkt sind derzeit die Landkreise Traunstein und Berchtesgadener Land, in den anderen Regionen gehen die Aktivitäten zurück“, sagte der Presseoffizier der Gebirgsjägerbrigade 23, Eckhard Michel. Vor allem in höheren Lagen schneite es am Montag und in der Nacht zum Dienstag erneut kräftig. In den betroffenen Gebieten fiel erneut an vielen Schulen der Unterricht aus.

In vielen Wintersportorten liefen auch am Dienstag die Lifte nicht, darunter auch in Deutschlands höchstgelegenem Skigebiet auf der Zugspitze und in den Münchner Hausgebieten am Sudelfeld und am Spitzingsee, die zum Bergbahnverbund Alpen Plus gehören. „Das war eine harte Woche“, sagte Peter Lorenz von den Bergbahnen am Spitzingsee, am Brauneck und am Wallberg.

In Garmisch-Partenkirchen konnten Skifahrer in diesen Tagen zumindest auf einigen Pisten im Skigebiet Classic ihre Schwünge ziehen. „Welche Lifte und Pisten in Betrieb gehen können, wird jeden Tag aufs Neue abhängig von den tagesaktuellen Bedingungen entschieden“, teilte die Sprecherin der Bayerischen Zugspitzbahn, Verena Lothes, mit.

Langsam ist in den Schneeregionen Entspannung in Sicht, zumindest an diesem Mittwoch soll es nicht schneien.

Wetter in Bayern: Katastrophenfall im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen aufgehoben

Update, 13.41 Uhr: In mehreren bayerischen Landkreisen wurde wegen der Schneefälle der Katastrophenfall ausgerufen. Für den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen wurde der Katastrophenfall am Dienstag aufgehoben, wie Merkur.de* berichtet. Auch der Unterricht an den Schulen im Landkreis findet ab Mittwoch wieder regulär statt.

Update, 12.37 Uhr: Zahlreiche Skifahrer sind bereits im Schnee verunglückt, weil sie abseits ausgewiesener Pisten fuhren. Eine Radiomoderatorin wendet sich nun mit einer eindringlichen Bitte an risikofreudige Wintersportler.

Update, 12.15 Uhr: Die Lawinengefahr in den bayerischen Alpen bleibt weiterhin groß. Das Hauptproblem stellen neue, eher kleinere Triebschneeansammlungen oberhalb 1600 Meter dar. Alle Informationen zur Lawinengefahr finden Sie in unserem News-Ticker.

Video: Lawine trifft Hotel in Balderschwang - Wetterlage dramatisch

Wetter in Bayern entspannt sich auch in Alpenregion - Rettungskräfte weiter im Einsatz

Auch, wenn sich die Wetterlage entspannen soll, sind noch einige Orte in Bayern wegen der teils heftigen Schneefälle der vergangenen Tage nicht mehr oder kaum erreichbar und damit von der Außenwelt abgeschnitten. So unter anderem Schneizlreuth. Am Sonntagabend wurde wegen akuter Lawinengefahr die B21 gesperrt - die letzte noch offene deutsche Zufahrtsstraße in den Ort. Die BRK-Bereitschaft Bad Reichenhall stationierte daher dort wieder einen Notfallkrankenwagen, um bei medizinischen Notfällen „umgehend Hilfe leisten zu können“, heißt es in einer Mitteilung des BRK Berchtesgadener Land. Bereits im Februar und März 2009 gab es eine ähnliche Lawinenlage.

Die Besatzung des Krankenwagens sicherte so unter anderem die Dachräumarbeiten in den nicht mehr erreichbaren Ortsteilen Schneizlreuth, Fronau, Unterjettenberg, Oberjettenberg und Melleck ab. Außerdem kümmern sich die Rettungskräfte um die Versorgung pflegebedürftiger Patienten, die von einem ambulanten Pflegedienst aus Bad Reichenhall nicht mehr erreicht werden können. Laut Mitteilung musste das Rote Kreuz am Sonntag einen heimbeatmeteten Patienten nach Berchtesgaden auf die Intensivstation bringen, denn der Sauerstoff zu Hause hätte nur noch bis Montagmorgen gereicht. Ehrenamtliche von BRK und Feuerwehr übernahmen die Erstversorgung, der reguläre Rettungsdienst schaffte es gerade noch vor der Straßensperre, den Patienten zu transportieren.

Auch in Weißbach an der Alpenstraße wurde ein Notfallkrankenwagen stationiert. Der Ort könnte jederzeit durch einen Lawinenabgang plötzlich von der Außenwelt abgeschnitten werden, so das BRK. Beide Wagen sollen auch am Dienstag stationiert bleiben.

