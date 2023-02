Narren im Wetter-Glück? „Omega-Hochdruckwetterlage“ in Bayern

Von: Felix Herz

Nach einem kurzen Winter-Intermezzo Ende Januar scheint nun wieder die Sonne über Bayern. Bleibt das auch so über die Faschingstage?

München – Ist der Winter schon vorbei? Ende Januar hatte es nochmal ordentlich geschneit, für ein paar Tage herrschte Winter-Feeling im Freistaat – samt Schneechaos und frostigen Temperaturen. Inzwischen steigen die Temperaturen aber schon wieder, zum Wochenende hin und am Anfang der kommenden Woche sollen die Menschen in Bayern sogar von zweistelligen Plus-Graden verwöhnt werden. Bleibt das Wetter auch so stabil über Fasching?

Faschings-Wetter in Bayern: „Omega-Hochdruckwetterlage“ bringt milde Frühlings-Temperaturen

In der aktuellen Wettermail von wetter.net erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung, dass „wir nun schon wieder in einer längeren Hochdruckwetterlage feststecken“. Die bringt „frühlingshaft milde Luftmassen“ nach Deutschland und Bayern. Bis Ende Februar soll es sogar trocken bleiben, da ein Hochdruckgebiet auf das nächste folge, heißt es. Von winterlichen Minusgraden, Schneefall oder Regen keine Spur.

Das Wetter in Bayern beruhigt sich pünktlich zur Faschingszeit. „Frühlingshaft milde Luftmassen“ erreichen den Freistaat im Februar. (Symbolbild) © Cavan Images / wxcharts.com / Screenshot wetternet / YouTube

„Die Omega-Wetterlage hat wieder das Sagen“, erklärt Jung. Der Name Omega komme daher, dass sich das aktuelle Hoch wie ein Omega über Europa wölbe. Solche Wetterlagen seien bekannt dafür, dass sie lange und stabil bleiben würden. Dementsprechend könne man davon ausgehen, dass die derzeitige Wetterlage bis zum Ende des Monats anhalten würde – und der Februar letztlich auch deutlich zu warm ausfalle.

Narren im Wetter-Glück: Pünktlich zur Faschingszeit locken Frühlingstemperaturen an die frische Luft

In den nächsten Tagen entfernt sich das Wetter in Bayern immer weiter von den winterlichen Temperaturen und steigt langsam, aber kontinuierlich an. Bereits am Wochenende dürfen sich die Menschen von München bis Nürnberg über vergleichsweise hohe Temperaturen freuen – zehn Grad aufwärts sind da keine Seltenheit. Die Sonne zeigt sich jedoch nur vereinzelt. Vorwiegend ist es bewölkt im Freistaat, nur im südlichen Schwaben und in Alpennähe brechen Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, kommt es im Osten in der Nacht zum Sonntag vielerorts zu Glätte und Schneeregen.

Mit Temperaturen über 10 Grad geht es auch über die Faschingstage nach dem 12. Februar hinweg weiter. „Endlich startet die Straßenfastnacht wieder voll durch und das Wetter spielt mit, weder Schnee, Dauerfrost noch Regen oder Sturm werden das Spektakel in diesem Jahr stören können“, heißt es in der wetter.net-Pressemitteilung. Konkret heißt das: Zur Weiberfastnacht am Donnerstag, 16. Februar, bis hin zum Ende der Faschingszeit am Aschermittwoch, 22. Februar, steigen die Temperaturen in Bayern und pendeln mal auf über, mal auf unter zehn Grad. Der Winter samt Schnee und Minusgrade scheint erstmal vorbei. (fhz)

