Bye-Bye Frühling! Drastischer Wetterumschwung in Bayern steht bevor

Von: Jonas Raab

Nach dem sonnigen März startet der April regnerisch und kalt. © Marcus Beckert/imago

Noch sorgt Hoch „Peter“ in Bayern für Sonne satt und Temperaturen um die 20 Grad, doch in den kommenden Tagen trübt ein Wetterumschwung die Frühlingsgefühle empfindlich ein.

München - Sonne satt seit Wochen! Dass dieser März wettertechnisch in die Geschichtsbücher eingeht, spürt man nicht nur auf der warmen Haut; das lässt sich auch mit Zahlen belegen: Bereits am Freitag (25. März) knackte der Monat 200 Sonnenstunden – und damit einen alten Rekord aus dem Jahr 1953. In Friedrichshafen am Bodensee schien von 1. Bis 25. März sogar 220 Stunden lang die Sonne. In München waren es 219. So ging und geht es auch am Wochenende weiter – doch nun steht Bayern ein einschneidender Wetterumschwung ins Haus.

Für das derzeitige Wonnewetter in Bayern und Deutschland ist eine von den Britischen Inseln bis nach Südosteuropa reichende Hochdruckzone namens „Peter“ verantwortlich. Gegen das Hoch kommt am Sonntag (27. März) – es ist der erste Sommerzeit-Tag des Jahres – auch ein Tiefausläufer, der in den Norden vordringt, nicht an. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet von „ungehindertem Sonnenschein“ im Süden Bayerns. In Teilen Frankens und der Oberpfalz kann es zu vorübergehenden Wolken kommen. Die Temperatur kratzt wie in den vergangenen Tagen wieder an der 20-Grad-Marke.

Im Video: Das Wochendwetter für Bayern

Wetter in Bayern: Der Start in die Woche bleibt sonnig und warm - aber nicht lange

Auch zum Start in die neue Woche bleibt es in Bayern sonnig, wonnig und warm. Eine kleine Galgenfrist bekommen Sonnenanbeter vor dem Wetterumschwung also noch. Ab Dienstag (29. März) dominieren laut DWD dichte Wolken den Himmel im Freistaat. Bei Höchstwerten zwischen 12 Grad an der Rhön und 18 Grad im Alpenvorland und einem schwachen bis mäßigem Westwind muss dann auch mit vereinzelten Schauern gerechnet werden. In der Nacht zum Mittwoch (30. März) kühlt es auf 8 bis 2 Grad ab.



Zur Wochenmitte sind Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen in Bayern vorerst Geschichte. Der DWD berichtet in seiner Vorhersage für den Freistaat von starker Bewölkung und Regenschauern – zunächst vor allem im Norden des Freistaats, später auch im Süden. Das Thermometer klettert dabei nicht mehr besonders hoch.

Wetter in Bayern: Temperatursturz und Regen zur Wochenmitte - im Gebirge schneit es

Im Frankenwald gehen die Höchsttemperaturen beispielsweise nicht mehr über 6 Grad hinaus. Dazu trägt laut DWD auch ein zeitweise mäßiger bis frischer Wind aus Westen und Norden bei. In der Nacht zum Donnerstag (31. März) rechnen die Wetterexperten gebietsweise mit Regen. In höchsten Lagen der nördlichen Mittelgebirge kann der Niederschlag auch in Form von Schnee fallen. (jo)