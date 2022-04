Heftige Stürme, Neuschnee und Gewitter: Aprilwetter in Bayern bleibt - mehrere DWD-Warnungen

Von: Franziska Konrad

Das Aprilwetter in Bayern hält an: In einigen Regionen soll es am Wochenende wieder schneien. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Kurz und knapp: Das Wetter bleibt am Wochenende im Bayern sehr ungemütlich. Sonne, Schnee, Sturm und Gewitter wechseln sich ab. Dazu gibt es mehrere amtliche Unwetterwarnungen.

München - Das Aprilwetter in Bayern geht in die nächste Runde. Auf heftigen Sturm folgen Schneefall und Gewitter, dann scheint plötzlich wieder die Sonne. Alles in allem bleibt das Wochenende im Freistaat jedoch ungemütlich. Vom Deutschen Wetterdienst gibt es allein für den Samstag, 9. April, mehrere amtliche Unwetterwarnungen.

Vor allem am Samstagvormittag warnt der DWD im Süden Bayerns vor Schneefällen und heftigem Sturm. © Screenshot/DWD

Ein Blick auf die DWD-Warnkarte am Samstagmorgen zeigt: Ein Großteil des Freistaats ist Gelb eingefärbt (Wetter-Warnstufe 1). Vom Norden, über die Mitte bis in den Südosten Bayerns warnen die Meteorologen vor heftigen Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 55 Kilometern pro Stunde. Die amtliche Unwetterwarnung gilt vorerst von 10 bis 18 Uhr. Einzige einigermaßen windstille Ecke des Freistaats ist am Samstag Schwaben.

Wetter in Bayern: DWD warnt vor markantem Wetter - bis zu 15 Zentimeter Neuschnee

Für den Süden Bayerns, etwa um Garmisch-Partenkirchen, warnt der DWD vor markantem Wetter (orange). In den bayerischen Alpenregionen erreichen die Sturmböen bis zu 75 Kilometer pro Stunde. Dazu gibt es eine amtliche Unwetterwarnung vor leichtem Schneefall. Diese gilt bis 5 Uhr am Sonntagmorgen. In den betroffenen Regionen wird zwischen fünf und zehn Zentimetern Neuschnee erwartet. In Staulagen können bis zu 15 Zentimeter Schnee fallen.

Zur Krönung des ungemütlichen Wetters, sind vor allem im Norden Bayerns einzelne Gewitter angekündigt. Alles in allem zeigt sich das Wetter am Samstag von seiner launischen Seite. Regen, Schnee und Graupelschauer wechseln sich ab. Dazwischen kann es immer mal wieder gewittern. Immerhin: Die Temperaturen bleiben im Plusbereich und schwanken zwischen drei Grad am Alpenrand und 11 Grad am Untermain.

April-Wetter in Bayern: Auch am Sonntag soll es schneien - vereinzelt zeigt sich die Sonne

In der Nacht zum Sonntag soll es im Alpenvorland weiter schneien. Autofahrer aufgepasst: Die Straßen können dann erneut gefährlich glatt werden. Abgesehen davon bleibt es auch am Sonntag stark bewölkt, insbesondere im Osten und an den Alpen sind wieder Schnee-und Graupelschauer angekündigt. Allerdings zeigt sich im Tagesverlauf von Westen her öfters die Sonne. Der April macht eben weiter was er will.

