Saharastaub statt Niederschlag: Kaum Regen in Bayern – und die Prognose bleibt mies

Von: Thomas Eldersch

Während die Menschen in München den Frühlingsanfang genießen (r.), kämpfen die Landwirte mit der anhaltenden Trockenheit (oben, l.). In Spanien hat es hingegen mehrere Zentimeter geschneit. © Sven Hoppe/Alvaro Barrientos/Armin Weigel/dpa

Wenig Regen, dafür viel Sonne. So war es in Bayern in den vergangenen Tagen und so soll es auch bleiben. Gut für Touristen, schlecht für die Landwirtschaft.

München – Eigentlich ist es bislang ein Frühling, wie er im Buche steht. Lange, sonnige Tage, kaum ein Wölkchen am Himmel. Dazu fällt so gut wie nie ein Tropfen Regen vom Himmel. Perfektes Ausflugswetter für die Osterferien also. Für die Natur und vor allem für die Landwirtschaft ist das Dauer-Gute-Laune-Wetter nicht so prickelnd. Und auch auf manche Regionen in Bayern* hat der Mangel an Niederschlägen schon Einfluss genommen. Erste Gemeinden rufen ihre Bürger zum Wassersparen* auf.

Wetter in Bayern: Hochdruckgebiet über Skandinavien vertreibt alle Tiefs

Der Grund für das anhaltend gute Wetter* in Bayern ist ein Hoch über Skandinavien und Island. Wie festzementiert hält es alle aufkommenden Tiefs* von weiten Teilen Deutschlands fern. Die landen dann in Südeuropa. Was zu rund 30 Zentimeter Schnee in der Region rund um Madrid geführt hat. „Pech für alle Osterurlauber“, schreibt Diplom-Meteorologe Dominik Jung in seinem Wetter-Update. Weiter heißt es bei ihm: „Ein Hoch* über Nordeuropa lenkt alle Tiefs nach Süden ab. Die Urlauber im Mittelmeerraum können ein Lied davon singen, von Portugal bis nach Italien viele Wolken und immer wieder starker Regen, dort sogar Unwetter möglich.“

Mitte März überzog Sahara-Staub die bayrische Hauptstadt wie mit einem orangenen Filter. © picture alliance/dpa/Sven Hoppe

Was bleibt also für Bayern übrig? Richtig, mal wieder Saharastaub. Dieser zieht statt Regenwolken in den nächsten Tagen über uns hinweg. Jung schreibt: „Dafür gibt es heute und morgen etwas Saharastaub in der Atmosphäre, um das Wüstenfeeling noch etwas zu optimieren …“ Doch von Staub wird keine Pflanze satt. Regen* braucht es in der Landwirtschaft. Besonders jetzt, da viele Landwirte mit der Aussaat begonnen haben. Aber es soll weiter trocken bleiben. Erst Anfang kommender Woche können ein paar Tropfen fallen.

Wetter in Bayern: Prognose für Mai fällt nicht gut aus

Laut wetteronline.de soll es am Montag und Dienstag ein wenig regnen. Den Wasserbedarf, der üblicherweise in dieser Jahreszeit leicht gedeckt wird, kann dieser aber wohl kaum befriedigen. Und die Prognose wird nicht besser. Nach dem Regen-Intermezzo scheint wieder kräftig die Sonne und das Thermometer steigt in München* in diesem Jahr erstmals konstant über 20 Grad.

Aber regnet es dann wenigstens ausgiebig im Mai? Laut dem amerikanischen Wetterdienst NOAA wohl eher nicht. Möglicherweise fällt auch der Mai recht trocken und warm aus, heißt es da. Mal sehen, wann sich das Hoch im Norden Europas entschließt, weiterzuziehen. „Aktuell ist aber kein wirkliches Ende dieser blockierenden Hochdruckwetterlage in Sicht“ zerstört Wetterexperte Jung jede Hoffnung. (tel) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA