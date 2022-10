Plötzlich Sommer in Bayern: Wie lange hält das Wetter an? „Sehr ungewöhnlich“

Von: Lucas Sauter-Orengo

24 Grad, Sonnenschein, kein Wind: So zeigte sich das Wetter am Sonntag in München. Doch wie lange hält das spätsommerliche Wetter an? Ein Experte klärt auf.

München - Und plötzlich war es Sommer. In München strömten die Menschen am Sonntag, den 16. Oktober, in Massen ins Freie. Nach wochenlangem Schmuddel-Wetter strahlte nicht nur die Sonne über der Stadt, nein, die Temperaturen schossen regelrecht in die Höhe. Knapp 24 Grad wurden als Höchstwert in der Stadt gemessen. Kein Wunder, dass zahlreiche Kurze-Hosen-Träger und Eis-Esser von Flauchersteg bis Poschinger Weiher unterwegs waren. Doch wie lange hält das spätsommerliche Wetter? Experte Dominik Jung gibt eine Einschätzung.

Wie lange hält das spätsommerliche Wetter noch? Experte klärt auf

„Bis Ende Oktober ist kein Temperatursturz in Sicht. Nicht mal auf der fast 3000 m hohen Zugspitze ist Schnee in Sicht,“ so der Experte von wetter.net. Dies sei für die zweite Oktober-Hälfte äußerst ungewöhnlich. Immer wieder strömen aus dem westlichen Mittelmeerraum sehr warme Luftmassen in rund 1500 m Höhe bis nach Deutschland und die sorgen auch unten für Werte um 15 bis 22 Grad. Selbst am 1. November könnten diese Werte noch erreicht werden.“ Das seien 10 bis 15 Grad zu viel für die Jahreszeit, so Jung weiter.

In München bleibt das makellose Kaiserwetter bis - Stand jetzt - Donnerstag, den 20. Oktober, erhalten. Täglich scheint, so die Vorhersage von wetteronline, den ganzen Tag die Sonne. Die Temperaturen übertreffen demnach zu Beginn der Woche noch die 20 Grad, pendeln sich dann aber bei etwa 16 Grad ein. Erst am Freitag sind Niederschlagssignale zu erkennen, wenngleich das anstehende Wochenende wieder spätsommerliches Wetter parat hat. Winter-Freunde müssen sich also noch gedulden, denn bis Ende Oktober scheint es tatsächlich keinen nennenswerten Kälteeinbruch zu geben.

Und im Rest Bayerns? In Nürnberg wird es am Montag laut wetteronline bis zu 25 Grad warm, Dienstag bis zu 21 Grad, Mittwoch und Donnerstag bleibt es mit 16 Grad ebenfalls mild. In Regensburg startet die Woche mit 22 Grad, am Dienstag wird es 21 Grad, Mittwoch und Donnerstag immerhin noch 17 beziehungsweise 16 Grad.