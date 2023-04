Frost oder Frühling? Ostern in Bayern: Wetter-Experten legen sich fest

Von: Adriano D'Adamo

Die Osterfeiertage werden in Bayern kalt. © imago/Martin Bäuml Fotodesign

Ostern bleibt in Bayern trocken, aber kühl. Besonders Ostbayern wird frieren und muss mit Regen rechnen. Es werden leichter Frost und niedrige Temperaturen im Freistaat erwartet.

München – Der Frühling hat zwar am 21. März offiziell begonnen, zeigen will er sich aber noch nicht. Das wird sich auch nicht über Ostern ändern. Teilweise trocken, leichter Frost und gelegentliche Regenschauer werden für die Osterfeiertage erwartet. Auf Anfrage von Merkur.de hat der Deutsche Wetterdienst eine Prognose zu den Osterfeiertagen in Bayern abgegeben.

Ostern in Bayern: Leichter Regen und kalte Nächte

Am Freitag (7. April) ist in Nordbayern mit stellenweise 15 Grad und kühler Luft zu rechnen. In Unterfranken und dem Allgäu wird es zu leichtem Regen kommen. Der Rest Bayerns soll aber trocken bleiben. Die Tendenz neigt zu mehr Sonne im Osten und weniger im Westen, gemischt mit einem wolkigen Himmel. Der Samstag (8. April) bleibt voraussichtlich unverändert mit Temperaturen zwischen neun und 15 Grad. Am kältesten wird es voraussichtlich in Oberfranken. Laut dem Deutschen Wetterdienst kann es am Ostersonntag (9. April) in Ostbayern vielleicht etwas regnen,der Rest Bayerns soll aber trocken bleiben. Die Temperaturen sollen sich zwischen zehn und 15 Grad bewegen.

Der Ostermontag (10. April) wird einen bewölkten Himmel, aber keinen Regen mit sich bringen. Die Höchsttemperaturen sollen bei 17 Grad liegen. In den Nächten wird es zu leichtem bis mäßigen Frost mit Temperaturen zwischen -1 und -7 Grad kommen. Es soll in Ostbayern Richtung Alpenrand kälter werden. In der Nacht vom Ostersonntag auf den Ostermontag erreichen die nächtlichen Temperaturen ihren Höchstwert. Die Werte sollen zwischen fünf und einem Grad in der Nacht betragen. Es soll gebietsweise in Ost- und Südbayern zu leichtem Frost und Temperaturen zwischen -1 und -2 Grad kommen.

