Wetter in Bayern: Die Menschen im Freistaat dürfen sich aktuell noch über Sonnenschein und hohe Temperaturen freuen - doch ein Umschwung ist schon in Sicht.

Wetter: Endlich sieht es so aus: der Sommer kommt nach Bayern.

Doch in einigen Regionen im Freistaat bleibt das Wetter noch unbeständig.

Es drohen Unwetter*, Schauer und sogar Sturmböen* - der Deutsche Wetterdienst warnt.





Update, 11.54 Uhr:Schon bald könnte es in Bayern ziemlich ungemütlich werden - bereits für den Freitagnachmittag sind Gewitter angekündigt (siehe unten). Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt nun auch in Teilen des Freistaats vor „markantem Wetter“. Diese Warnungen der Stufe 2 gelten vorrangig im Allgäu - rund um Sonthofen und Oberstdorf ist zum Wochenend-Start Vorsicht geboten.

Die gestrige Gefahrenkarte ohne Änderungen zum heutigen Gewitterpotential. Örtlich heftige Gewitter mit Unwettergefahr hinsichtlich heftigen Starkregens, auch Hagel oder Sturmböen möglich.

Aktuelle Warnungen unter: https://t.co/c0actryFJD oder in der WarnWetter-App./V pic.twitter.com/ZdYFPpUsRp — DWD (@DWD_presse) June 26, 2020

Wetter in Bayern: Prognose für das Wochenende dürfte viele sauer machen

Update, 26 Juni, 9.01 Uhr: Sonnenschein, hohe Temperaturen, laue Nächte. In Bayern hat sich in den vergangenen Tagen der Sommer von seiner schönsten Seite gezeigt. Doch pünktlich zum Wochenende könnte sich das in viel Regionen ändern. Bereits am Freitagnachmittag sollen über dem Allgäu erste Gewitter aufziehen, die sich dann über dem gesamten Alpenvorland verbreiten.

In der Nacht auf Samstag trifft es dann auch den Norden Bayerns. Der Samstag beginnt im Süden oft sonnig und freundlich, im Norden noch bewölkt und mit einzelnen Schauern. Im Verlauf des Tages kommt es nach Einschätzung der Meteorologen wieder zu Gewittern im ganzen Freistaat bei Temperaturen zwischen 25 Grad in den östlichen Mittelgebirgen und 30 Grad am Main. Am Sonntag zeigt sich ein ähnliches Bild: Nach zunächst viel Sonne kommen von Westen erneut Gewitter und Schauer.

Wetter in Bayern: Heftige Unwetter im Anmarsch! Drastische Warnung für mehrere Regionen

Update, 25. Juni, 15.40 Uhr: In einigen Teilen Bayerns könnte es nun richtig ungemütlich werden - der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt am Donnerstagnachmittag Unwetterwarnungen der Stufe 3 an. Brenzlig werden könnte die Lage laut DWD rund um Pfarrkirchen, Mühldorf und Altötting - auch bei Deggendorf und Freyung ist Vorsicht geboten. Hier gelten die Warnungen vor Unwettern der Stufe 3.

Ebenfalls gewarnt wird im oberbayerischen Landkreis Ebersberg. Der Deutsche Wetterdienst warnt hier vor „markantem Wetter“, eine Warnung der Stufe 2. Ebenso gilt diese DWD-Warnung für den Großteil der Oberpfalz sowie für Raum Passau.

Bayern-Wetter: „Schutzmaßnahmen unbedingt erforderlich“ - die nächsten Tage könnten ungemütlich werden

Ursprungsmeldung:

Der Sommer ist endgültig in Bayern angekommen, trotzdem warnte er Deutsche Wetterdienst (DWD) vor „ungewohnt hohen Werten“. So sieht die Vorhersage für die nächsten Tage aus: Am Donnerstag sind in Bayern neben Wolken und Regen auch vereinzelt Gewitter möglich. Das prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Osten des Freistaats. Lokal ist sogar Starkregen (15 bis 25 Liter pro Quadratmeter) möglich. „Punktuell auch heftiger Starkregen zwischen 25 und 40 l/qm nicht ausgeschlossen (UNWETTER)“, schreibt der DWD weiter.

Bayern-Wetter: Sonne im Freistaat, DWD warnt: „Schutzmaßnahmen sind unbedingt erforderlich“

Im Rest Bayerns ziehen von Norden einige Wolken durch. Es sind längere sonnige Abschnitte mit Höchsttemperaturen zwischen 21 und 28 Grad zu erwarten. Für den Süden Bayerns gilt deshalb erneut eine amtliche Warnung des DWD vor erhöhter UV-Intensität. Diese gilt zwischen elf und 17 Uhr. Dazu heißt es: „Die UV-Strahlung erreicht ungewohnt hohe Werte. Schutzmaßnahmen sind unbedingt erforderlich. Zwischen 11 und 16 Uhr sollten Sie längere Aufenthalte im Freien vermeiden. Auch im Schatten gehören ein sonnendichtes Hemd, lange Hosen, Sonnencreme (LSF 30), Sonnenbrille und ein breitkrempiger Hut zum sonnengerechten Verhalten“

+ Wetter im Freistaat: Für einige Teile Bayerns liegen Warnungen vor. © Screenshot Deutscher Wetterdienst

Wetter in Bayern: Schauer, Gewitter und Sturmböen drohen

Am Freitag bleibt es häufig sonnig und einige Quellwolken tauchen am Himmel auf. Im Tagesverlauf sind an den Alpen, in Schwaben und in Oberbayern vereinzelte Schauer und Gewitter möglich. Die Maximalwerte liegen bei 24 bis 31 Grad, am wärmsten soll es im Raum Aschaffenburg werden.

Gewitterpotenzial heute. Aktuelle Warnungen gibt es im Web (https://t.co/YyavIu81Zw) und in der WarnWetter App. /V pic.twitter.com/WgQNRI9l8P — DWD (@DWD_presse) June 25, 2020

Auch am Samstag wird das Wetter wechselhaft. In Nordbayern werden Schauer mit einzelnen Gewittern erwartet. Südlich der Donau ist es aber wohl zumindest am Vormittag oft sonnig. Am Nachmittag drohen dann von den Alpen her örtliche Schauer und Gewitter. Dort seien auch Sturmböen nicht ausgeschlossen.

