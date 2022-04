Heute viel Sonne in Bayern - Sommer-Vorschau am Mittwoch?

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Das Wetter in Bayern wird frühlingshaft. Den Menschen im Freistaat stehen viel Sonnenschein und warme Temperaturen bevor. Alle News im Ticker.

Wetter in Bayern: Viel Sonnenschein am Dienstag.

DWD-Prognose: Bis zu 24 Grad am Mittwoch.

Dieser Ticker zum Wetter in Bayern wird regelmäßig aktualisiert.

München - „Viel Sonne, zum Teil aber auch dichtere hohe Bewölkung. Sehr mild.“ So fasst der Deutsche Wetterdienst (DWD) die Vorhersage für Dienstag, 12. April, zusammen. Es gebe viel Sonnenschein, allerdings „oft durch hohe Schleierbewölkung gedämpft.“ Die Temperaturen klettern auf 16 bis 23 Grad. Für viele Bayern wohl eine willkommene Abwechslung nach dem zuletzt klischeehaften April-Wetter mit Sturm, Regen und Schnee.

Sonnenschein in Bayern: Die Temperaturen am Dienstag (Wetter.com)

München: 18 Grad

Augsburg 18 Grad

Würzburg: 19 Grad

Regensburg 17 Grad

Aschaffenburg: 20 Grad

Bayern-Wetter am Mittwoch: Stärker bewölkt, aber viel Sonne - Bis zu 24 Grad möglich

Am Mittwoch ist es dann laut DWD zeitweise stärker bewölkt, „zwischendurch aber auch Sonne.“ Die Temperaturen steigen auf 17 bis 22 Grad, am Untermain sind sogar sommerliche 24 Grad möglich - eine kleiner Ausblick auf den Sommer also.

Weiter heißt es: „In der Nacht zum Donnerstag oftmals wolkig oder stark bewölkt, gebietsweise Nebelbildung. In den Frühstunden in Unterfranken aufkommende Schauer. In Mainfranken teils 11, in Tälern des Bayerischen Waldes bis 3 Grad, dort örtlich Bodenfrost.“ (kam)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.