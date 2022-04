Saharastaub kommt nach Bayern: Gewitter mit Blutregen kurz vor Ostern erwartet

Von: Katarina Amtmann

Das Wetter in Bayern wird frühlingshaft. Den Menschen im Freistaat stehen viel Sonnenschein und warme Temperaturen bevor. Alle News im Ticker.

Wetter in Bayern: Viel Sonnenschein am Dienstag und Mittwoch.

Gewitter, Saharastaub und Blutregen bahnen sich für Donnerstag und Freitag an (Update vom 14. April, 8.46 Uhr).

Dieser Ticker zum Wetter in Bayern wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 14. April, 8.46 Uhr: Die Wetter-Prognose für Donnerstag und Freitag sagen Gewitter voraus. „Am Gründonnerstag und Karfreitag sind vor allem im Süden Deutschlands Gewitter mit Starkregen möglich“, sagt Wetter-Experte Dominik Jung von wetter.net. Das seien die ersten, richtigen Wärmegewitter 2022. Aus Nordafrika würde zudem noch Saharastaub nach Deutschland ziehen. Durch die Gewitter kann der Saharastaub dann aus der Atmosphäre „gewaschen“ werden, dann spricht man von dem Phänomen Blutregen. An Osterwochenende soll es dann wieder wärmer werden, am Ostermontag könnte es jedoch schneien.

Wetter in Bayern: Sonniger Mittwoch mit bis zu 24 Grad

Update vom 13. April, 9.41 Uhr: „Heute Vormittag, Mittag und Nachmittag durch hohe Wolkenfelder getrübter Sonnenschein“, berichtet der DWD in seiner heutigen Vorhersage. Erfreulich sind die Temperaturen für Frühlings- und Sommerfans: Das Thermometer klettert auf 19 bis 24 Grad.



In der Nacht zum Donnerstag dann gering bewölkt oder wolkig, überwiegend trocken. Vereinzelte Regentropfen sind in Unterfranken, Schwaben und dem Allgäu nicht ausgeschlossen. Tiefstwerte bis 11 Grad nur am unterfränkischen Main, verbreitet 9 bis 4 Grad.

Wetter in Bayern: Dienstag viel Sonne im Freistaat - Sommer-Vorschau am Mittwoch?

Erstmeldung vom 12. April: München - „Viel Sonne, zum Teil aber auch dichtere hohe Bewölkung. Sehr mild.“ So fasst der Deutsche Wetterdienst (DWD) die Vorhersage für Dienstag, 12. April, zusammen. Es gebe viel Sonnenschein, allerdings „oft durch hohe Schleierbewölkung gedämpft.“ Die Temperaturen klettern auf 16 bis 23 Grad. Für viele Bayern wohl eine willkommene Abwechslung nach dem zuletzt klischeehaften April-Wetter mit Sturm, Regen und Schnee.

Sonnenschein in Bayern: Die Temperaturen am Dienstag (Wetter.com)

München: 18 Grad

Augsburg 18 Grad

Würzburg: 19 Grad

Regensburg 17 Grad

Aschaffenburg: 20 Grad

Bayern-Wetter am Mittwoch: Stärker bewölkt, aber viel Sonne - Bis zu 24 Grad möglich

Am Mittwoch ist es dann laut DWD zeitweise stärker bewölkt, „zwischendurch aber auch Sonne.“ Die Temperaturen steigen auf 17 bis 22 Grad, am Untermain sind sogar sommerliche 24 Grad möglich - eine kleiner Ausblick auf den Sommer also.

Weiter heißt es: „In der Nacht zum Donnerstag oftmals wolkig oder stark bewölkt, gebietsweise Nebelbildung. In den Frühstunden in Unterfranken aufkommende Schauer. In Mainfranken teils 11, in Tälern des Bayerischen Waldes bis 3 Grad, dort örtlich Bodenfrost.“ (kam)

