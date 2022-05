Nach Regen und Gewitter in Bayern: Experte sagt 30 Grad im Mai voraus

Von: Tanja Kipke

Teilen

Regen, Sonne und Gewitter: Das Wetter in Bayern bleibt in dieser Woche wechselhaft. Die Prognosen für den weiteren Mai lassen Sommer-Fans aufhorchen.

München - Warmer Mai oder doch nur Regen? Die Meinungen für die Mai-Prognose gehen bei Wetter-Experten auseinander. Klar ist, der Start zum Mai bleibt vielerorts erstmal regnerisch. Bereits am Wochenende warnte der DWD im Freistaat in einigen Regionen vor Gewittern. Auch Starkregen gab es vor allem in der Alpenregion. Meteorologe Jan Schenk von The Weather Channel sprach in der letzten Woche von einem „nassen Mai“. Jeder, der sich auf 25 bis 30 Grad gefreut hatte, müsse er enttäuschen. Nun scheint sich die Lage wieder geändert zu haben und die Bayern können sich doch noch auf sommerliche Temperaturen im Mai freuen.

Wetter in Bayern: Nach Regen und Gewitter kommen sommerliche Temperaturen

Am Wochenende hat es in Bayern viel geregnet, vereinzelt gab es auch Gewitter und Starkregen. Am Montag soll es mit den Gewittern weitergehen. Die Temperaturen steigen zwar auf 15 bis 20 Grad, doch schon am Nachmittag kommt es vereinzelt zu Schauern und vor allem in den Mittelgebirgen auch zu Gewittern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in München am Sonntag mitteilte. Das nasse Wetter zieht sich durch die ganze Woche.

Das Wetter in Bayern bleibt erstmal wechselhaft, dann könnte es sommerlich warm werden. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa (Collage-merkur.de)

Danach könnte es richtig warm werden. Im Rest von Deutschland sollen die Temperaturen ansteigen. Meteorologe Dominik Jung von wetter.net erwartet bereits in dieser Woche noch weit über 20 Grad. „Zum Muttertag, am kommenden Sonntag, sind sogar bis zu 25 Grad nicht ausgeschlossen“, wird er in einer Mitteilung zitiert. Zur Monatsmitte sei laut Jung dann sogar 30 Grad möglich. Das zeige zumindest die aktuelle Karte des amerikanischen Wetter-Modells NOAA. Einen wirklich „nassen Mai“ schließt Jung demnach aus.

Frühlingswetter bleibt laut Jung weiterhin zu trocken

„Das trockene Wetter soll sich laut NOAA nicht nur im Mai, sondern auch im Juni fortsetzen“, erklärt Jung weiter. Deutschlandweit gesehen, habe der Frühling sein Regensoll bisher zu 38 Prozent erfüllt, dabei ist der Frühling schon zu 66 Prozent vorüber. Es ist also deutlich zu trocken. Der März wurde bereits als der trockenste aller Zeiten bewertet. „Wenn der Mai ebenfalls sehr trocken ausfällt, dann sieht es für die Gesamtbilanz des Frühlings 2022 eher düster aus“, so Jung. „Es bleibt also spannend!“ (tkip)