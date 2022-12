„Schock-Wetter an Weihnachten“: Verrückter Umschwung in Bayern – Sturm und Hochwasser drohen

Von: Felix Herz

Das Wetter in Bayern bleibt extrem – statt Schnee und Kälte drohen pünktlich zum Weihnachtswochenende schwere Stürme und sogar Hochwasser.

München – Die gute Nachricht vorweg: Die Heizungen können in Bayern in den nächsten Tagen wieder heruntergedreht werden. Die klirrende Kälte der letzten Tage, samt gefährlichen Glatteis-Warnungen, schreitet schnellen Schrittes ihrem Ende entgegen. Dann aber die schlechte Nachricht – es wird ziemlich ungemütlich.

Glatteis, Sturm und Dauerregen in Bayeren – los geht es bereits am Donnerstag

Zumindest aus Wetter-Sicht werden die weihnachtlichen Festtage alles andere als besinnlich. Doch der Reihe nach. Los geht es bereits am Donnerstag, 22. Dezember. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) drohen in den frühen Morgenstunden nochmals lokal Glatteis „an Inn und Salzach, sowie im Passauer Land“. Tagsüber wird es dann stürmisch und regnerisch. In den westlichen und nördlichen Regionen drohen laut DWD „starke bis stürmische Böen um 60 km/h, Richtung Allgäu auch stürmische Böen bis 70 km/h aus Südwest.“

Zudem warnt der DWD vor Dauerregen in Bayern, der ab Donnerstagabend zum Beispiel im Oberallgäu zu Unwettergefahr führt. Doch schon tagsüber wird es in Bayern anhaltend regnen, bei Temperaturen von etwa sechs Grad.

„Schock-Wetter an Weihnachten“: Dauerregen rund um Heiligabend – Hochwassergefahr

Am Freitag, 23. Dezember, regnet es ebenfalls, dafür bei steigenden Temperaturen rund um zehn Grad. Auch Expertin Kathy Schrey spricht auf dem YouTube-Kanal von wetter.net von „andauerndem Regen“, begleitet von „sehr ruppigem Wind“. Passend dazu heißt es auch im Titel des Wetter-Videos „Schock-Wetter an Weihnachten“. Auch schwere Sturmböen seien demnach möglich.

Und auch am Samstag, an Heiligabend, ist keine Besserung in Sicht. Im Gegenteil: Der Dauerregen hält an, laut DWD sind „in Staulagen zum Teil auch 140 Liter pro Quadratmeter bis Samstag nicht auszuschließen!“ Die Temperaturen sinken laut Wetterkarte unterdessen wieder auf rund acht Grad. Schrey spricht bezüglich des bis zum 25. Dezember anhaltenden Dauerregens sogar von Wasser-Mengen, die normalerweise nicht einmal in einem ganzen Monat erreicht werden.

Auf Bayern rollen dicke Regenwolken zu – zum Weihnachtswochenende hin wird es den Vorhersagen nach sehr ungemütlich im Freistaat (Symbolbild). © Wolfgang Maria Weber / Screenshot wetternet YouTube / Merkur-Collage

Bis zu 50 Liter pro Quadratmeter seien hier im Bereich des Möglichen. Zusammen mit dem Tauwetter entsteht eine gefährliche Kombination, die Hochwasser zur Folge haben könnte. Beispiel Maxau-Weiler: Hier „kann der Pegel aufs Doppelte steigen, von vier auf acht Metern“, erklärt Schrey. Bäche und Flüsse könnten daher über ihre Ufer treten – Vorsicht ist geboten. Weiße Weihnachten wird es offenbar definitiv nicht geben.

Wetterlage in Bayern beruhigt sich – nach Heiligabend

Am Sonntag, 25. Dezember, versiegt der Dauerregen – und sogar die Sonne kommt bei bewölktem Himmel immer mal wieder hervor. Die Temperaturen liegen am ersten Weihnachtsfeiertag bei etwa sieben Grad im Norden von Bayern rund um Nürnberg, und können im Südwesten auf etwa zehn Grad ansteigen. (fhz)

