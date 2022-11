Nach erstem Schnee in Bayern: Ex-Hurrikan wirft „Wärmepumpe“ an

Von: Tanja Kipke

Verrücktes Wetter in Bayern: Nachdem der erste Schnee am Wochenende liegen geblieben war, steigen die Temperaturen diese Woche wieder. Sind die 20 Grad drin?

München – Winterlich kalt, sommerlich warm: So richtig entscheiden will sich das Wetter in Bayern momentan nicht. Während es am Wochenende in der Nacht Minusgrade gab, der erste Schnee im Alpenflachland fiel und an der Zugspitze 30 Zentimeter Neuschnee herunterkamen, kommt jetzt die nächste „Wärmepumpe“. Meteorologe Dominik Jung, Experte bei wetter.net, kündigt einen Wärmeberg an, den Ex-Hurrikan Martin zu verantworten hat. Die Folge: Die Temperaturen im Freistaat klettern nach oben.

Wetter in Bayern: „Wärmepumpe“ lässt Temperaturen in die Höhe schießen

In seiner Vorhersage schreibt der Wetter-Experte: „Ein Ex-Hurrikan erreicht in diesen Stunden Westeuropa und er bringt dort viel Wind rund um Großbritannien und den Westen Frankreichs.“ Deutschland bekommt von den Stürmen allerdings nichts ab. Hier schiebt der Hurrikan stattdessen warme Luftmassen ins Land. Temperaturen bis 20 Grad seien drin. Auch in Bayern? Im Freistaat könnte zumindest in Unterfranken die 20-Grad-Marke geknackt werden. Ansonsten liegen die Höchstwerte zwischen 14 und 17 Grad.

Wettervorhersage für Dienstag (8. November) von wetteronline.de:

München: 15 Grad

Augsburg: 15 Grad

Würzburg: 18 Grad

Landshut: 16 Grad

Nürnberg: 17 Grad

Regensburg: 15 Grad

Der 14-Tage-Trend zeige keine Kälte und keinen Schnee. Kurz gesagt: „Kein Wintereinbruch in Deutschland!“ Jung sieht darin einen positiven Aspekt. „Das Energiesparwetter geht somit auch in den nächsten zehn bis 14 Tagen munter weiter“, erklärt er. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt ebenfalls einen Temperaturanstieg in Bayern voraus. An den Alpen und im Vorland zeigt sich dazu die nächsten Tage auch die Sonne. Im Osten Bayerns kommt es zu Hochnebel, an der Donau bleibt es meist stark bewölkt.

Sonnenschein und milde Temperaturen: Warme Luftmassen erreichen Bayern. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Folgt auf den warmen Oktober ebenfalls ein Rekordmonat November?

Bereits der Oktober war viel zu warm. Um genau zu sein, der wärmsten Oktober seit Aufzeichnungsbeginn im Jahr 1881. Ein Rekord. Der November scheint es ihm gleich machen zu wollen. Nach den ersten sieben Tagen ist er bereits drei Grad wärmer als das Klimamittel. Nach den warmen Luftmassen durch Ex-Hurrikan Martin kommt laut Jung „ein fettes Hoch“ aus Osteuropa. Bedeutet über Tage ruhiges Herbstwetter.

„Kaltes Wetter ist bis zu 23. November in Deutschland eher nicht in Sicht“, so die Einschätzung des Wetter-Experten. Trotz aktuell eher weniger winterlichen Aussichten, sind die Prognosen nicht in Stein gemeißelt. Winterfans können also weiter auf Schnee im November hoffen. (tkip)

