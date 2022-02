Wetter in Bayern: Schwere Schneeverwehungen! „Vermeiden Sie alle Autofahrten!“

Von: Thomas Eldersch

Massive Schneefälle und -verwehungen führten in der vergangenen Nacht zu zahlreichen Unfällen in Bayern. Aber auch im Gebirge droht Gefahr durch Lawinen.

Update vom 2. Februar, 6.12 Uhr: Besonders Autofahrer müssen in Bayern an diesem Mittwochmorgen aufpassen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine eindringliche Warnung für den gesamten äußersten Süden des Freistaats herausgegeben: „Es treten bei den vorherrschenden Windverhältnissen aufgrund der Neuschneemenge und der lockeren Schneedecke oberhalb von 800 Metern starke Schneeverwehungen auf. Verbreitet wird es glatt,“ heißt es auf der offiziellen DWD-Seite.

Konkret wird weiter gewarnt, dass „Straßen und Schienenwege unpassierbar“ werden könnten. „Vermeiden Sie alle Autofahrten!“.

Der Deutsche Wetterdienst hat mehrere Warnungen für Bayern herausgegeben. © Screenshot: Deutscher Wetterdienst

Erstmeldung vom 1. Februar 2022: München - In den Alpen und den Mittelgebirgen schneit es ununterbrochen. Im Flachland bläst der Wind ordentlich durchs Geäst. Und glatte Straßen führten zu zahlreichen Unfällen in Bayern. Man könnte also sagen, ein typischer Winter eben. Doch die Gefahren sind nicht zu unterschätzen. Sowohl der Deutsche Wetterdienst (DWD) als auch der bayerische Lawinenwarndienst schlagen Alarm. Eine Wetterbesserung ist vorerst auch nicht in Sicht.

Wetter in Bayern: Chaos auf den Straßen im Freistaat

Das wechselhafte Wetter mit einer Mischung aus Regen und Schnee führte in den vergangenen 24 Stunden zu zahlreichen Unfällen auf Bayerns Straßen. Die Polizei berichtete am Dienstag (1. Februar) von wetterbedingten Vorfällen, es gab auch Verletzte. Im südlichen Oberbayern, etwa im Bereich Schliersee und Irschenberg (Landkreis Miesbach), waren die Räumdienste im Dauereinsatz. Doch auch in anderen Regionen Bayerns macht der Schnee das Autofahren gefährlich. Schwer verletzt hat sich ein 65-jähriger Autofahrer in Unterfranken. Er rutschte in der Nacht zum Dienstag auf einer Bundesstraße bei Geroda (Landkreis Bad Kissingen) von der Fahrbahn und überschlug sich im Straßengraben, wie die Polizei mitteilte. Das Auto musste abgeschleppt, der Fahrer ins Krankenhaus gebracht werden.

Ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert wurden eine 59 Jahre alte Frau und ihr 86-jähriger Beifahrer nach einem Unfall in der Oberpfalz. Das Auto kam am Montagmittag bei Altendorf (Landkreis Schwandorf) von der Fahrbahn ab, rollte die Böschung hinunter und prallte gegen einen Baum. Auf der Autobahn 9 bei Schnaittach (Landkreis Nürnberger Land) kam es laut Polizei bei nasser Fahrbahn innerhalb von zehn Minuten zu drei Unfällen mit fünf Verletzten. Ein Transporter kam nach rechts von der Straße ab, stieß frontal gegen die Böschung und kippte um. Fahrer und Beifahrer wurden leicht verletzt. Wenig später streifte ein Autofahrer die linke Betonleitwand und verletzte sich leicht. Kurz danach stieß ein 30-jähriger Autofahrer ebenfalls gegen die Betonwand, sein Auto blieb quer zur Fahrbahn stehen.

Im oberfränkischen Burgkunstadt (Landkreis Lichtenfels) rutschte ein Lkw in den Straßengraben und prallte gegen einen Wasserdurchlauf. Wie die Polizei berichtete, lief eine geringe Menge Öl aus dem verunglückten Laster in das Rinnsal. Bauhof und Feuerwehr verhinderten Schlimmeres. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Gegen die Leitplanke prallte ein 46-Jähriger bei Schneeglätte auf der Autobahn 3 auf Höhe von Hofkirchen (Landkreis Passau). Nach Angaben der Polizei war er zu schnell unterwegs. Das Auto wurde schwer beschädigt, der Fahrer blieb unverletzt. Auch auf der Bundesstraße 300 bei Krumbach (Landkreis Günzburg) stieß ein Fahrer gegen die Leitplanke. Auf der B16 bei Baisweil (Kreis Ostallgäu) prallten zwei Fahrzeuge auf der glatten Fahrbahn aufeinander. Verletzt wurde bei beiden Unfällen niemand, wie die Polizei mitteilte.

Winterliche Straßenverhältnisse auf der A12 Inntalautobahn in Österreich (Symbolfoto). © Juergen Feichter/imago

Lawinengefahr in den bayerischen Alpen

Die kommenden 24 Stunden werden kaum besser laufen in Bayern. Denn weiterhin sind massive Schneefälle - vor allem in höheren Lagen - angekündigt worden. Der DWD spricht von bis zu 70 Zentimeter Neuschnee in Bereichen oberhalb von 1000 Metern. In Staulagen können sogar 100 Zentimeter zusammenkommen. In den Allgäuer Alpen sind sogar 130 Zentimeter drin. Die Schneemassen führen auch zu einer erhöhten Lawinengefahr im Alpenraum. „Die Lawinengefahr ist oberhalb 1400 m erheblich, darunter ist sie mäßig“, heißt es in einer aktuellen Meldung des Lawinenwarndienstes Bayern.

Im Flachland stürmt es, in den Bergen schneit es. Der DWD warnt vor Unwettern und markantem Wetter. © Screenshot DWD

Mit der weißen Pracht geht es auch in den kommenden Tagen so weiter. Während es aber im Flachland deutlich wärmer wird, bleibt es in den Gebirgen bei Schnee. Grund für das teils sehr milde Wetter ist der Jetstream, sagt Meteorologe Dominik Jung. „Durch den Jetstream haben die polaren Kaltluftmassen keine Chance zu uns zu kommen. Der Polarwirbel liegt fest am Nordpol und denkt gar nicht daran, kalte Luftmassen nach Europa zu schicken.“ Deshalb klettert am morgigen Mittwoch das Thermometer in Franken auch auf bis zu acht Grad. Hier zeigt sich der Niederschlag dann in Form von Regen. Im Grenzgebiet zu den kälteren Luftmassen im Süden kann es zu Schneeregen kommen. Vor allem in und um München ist deshalb Vorsicht auf den Straßen geboten. (tel)